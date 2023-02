Parlamento Europeu aprova proibição de veículos a gasolina e diesel a partir de 2035

A- A+

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (14) o projeto de regulamentação que proíbe a venda de veículos novos com motores a gasolina e diesel a partir de 2035. O texto emblemático para os objetivos climáticos europeus, que teve a oposição do PPE (principal partido da Eurocâmara, de viés conservador), foi aprovado por 340 votos a favor, 279 contrários e 21 abstenções.

"Chegamos a um acordo histórico, que concilia o automóvel e o clima", afirmou a eurodeputada ecologista Karima Delli, presidente da Comissão de Transporte.

O texto prevê a redução a zero das emissões de CO2 dos veículos e das caminhonetes zero quilômetro na Europa a partir de 2035. Isto significa, de fato, o fim das vendas de veículo e utilitários leves novos com motores a gasolina e diesel na UE a partir da data, assim como dos híbridos (combustível-elétrico), a favor de veículos 100% elétricos.

