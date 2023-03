A- A+

tiktok Parlamento Europeu também veta TikTok de dispositivos de trabalho A empresa matriz do TikTok, a chinesa ByteDance, está sob forte vigilância nos países ocidentais

O Parlamento Europeu ordenou a todos os seus funcionários que removessem o aplicativo de vídeos TikTok dos seus dispositivos de trabalho, uma medida que outras instituições da União Europeia (UE) já adotaram na semana passada.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e o secretário-geral, Alessandro Chiocchetti, decidiram que o TikTok não deve ser usado ou permanecer instalado em dispositivos de funcionários, como telefones celulares, tablets ou laptops, a partir de 20 de março.

"A partir dessa data, o acesso web ao TikTok através da nossa rede corporativa [...] também será bloqueado", anunciou a Direção-Geral de Inovação e Apoio Tecnológico do Parlamento, em nota transmitida a cerca de 8 mil funcionários da instituição.

Também "recomenda fortemente" que os eurodeputados e sua equipe removam o TikTok de seus dispositivos pessoais.

A Comissão Europeia, braço Executivo do bloco, e o Conselho Europeu, que representa 27 Estados-membros da UE, ordenaram uma proibição semelhante na quinta-feira passada por razões de segurança cibernética.

A empresa matriz do TikTok, a chinesa ByteDance, está sob forte vigilância nos países ocidentais por suspeitas de que as autoridades chinesas possam ter acesso aos dados dos usuários.

Em 2022, os Estados Unidos proibiram o aplicativo em dispositivos do governo federal, e alguns legisladores dos EUA estão tentando proibir o funcionamento do TikTok em todo o país.

Em novembro, o TikTok admitiu que alguns funcionários na China poderiam acessar os dados de usuários europeus.

No entanto, a empresa afirma que está agindo para se adequar às rígidas regras de operação dos gigantes digitais no espaço da UE.

Na quinta-feira, quando a Comissão Europeia e o Conselho Europeu anunciaram a proibição do TikTok, a empresa lamentou o que chamou de uma decisão "equivocada".

"Estamos decepcionados com esta decisão, porque acreditamos que é equivocada e que se baseia em mal-entendidos fundamentais", disse um porta-voz da empresa.

Em Washington, a Casa Branca anunciou a proibição do TikTok em dispositivos de funcionários, e o Congresso apresentou um projeto de lei que abriria as portas para uma proibição nacional do aplicativo.

O Canadá também proibiu o uso do TikTok em dispositivos de trabalho. Na Europa, o parlamento da Dinamarca anunciou na terça-feira que pediu aos legisladores e a seus assessores que removessem o aplicativo de todos os dispositivos oficiais.

