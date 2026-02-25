A- A+

Caso Master Participação de Vorcaro em Comissão de Assuntos Econômicos do Senado passa para dia 10 Presidente da CAE havia previsto anteriormente que a oitiva seria dia 3

A participação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado foi transferida para o dia 10 de março. Originalmente, o presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), havia dito que a oitiva aconteceria na próxima terça-feira, mas, em conversa com a defesa do empresário, a data foi postergada.

A participação deve acontecer em sessão presencial. Dessa forma, Vorcaro terá de se deslocar de São Paulo para Brasília. Ele está em prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica. Seu deslocamento tem de ser autorizado pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF).

Vorcaro será ouvido pela subcomissão criada pela CAE para acompanhar as investigações do escândalo financeiro. O Banco Master e seus controladores são acusados de fraudar carteiras de crédito e outras operações financeiras para despistar os problemas de liquidez e de solidez da instituição.

O grupo de trabalho também convidou outras pessoas investigadas, além de autoridades envolvidas nas apurações. Nesta terça, por exemplo, o colegiado ouviu o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly.

Veja também