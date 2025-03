A- A+

Páscoa Páscoa: como pequenos negócios estão driblando a alta de 189% do cacau Com o incremento no preço da matéria-prima dos ovos de Páscoa, empreendedores enfrentam o desafio de ofertar alternativas mais atrativas ao consumidor

Neste ano, quem costuma presentear os amigos e familiares vai ter que driblar o desafio a alta do preço dos ovos de Páscoa, puxada pelo aumento de 189% do cacau segundo a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação (Abia). Para enfrentar a escalada de custos, pequenos empreendedores inovam com receitas criativas e formatos alternativos aos tradicionais ovos de chocolate para conquistar a clientela.

Não é de hoje que o preço do tradicional ovo de Páscoa tem dado lugar para opções mais baratas, como barras de chocolate, caixas de bombons e os famosos ovos de colher, grande aposta dos pequenos negócios. Segundo pesquisa da Kantar, as vendas desses produtos têm registrado crescimento consistente nos últimos dois anos, enquanto a produção e comercialização de ovos de Páscoa apresentam queda na comparação – com expectativa de nova retração neste ano.

Demanda

Em 2024, o volume de vendas de chocolates na festividade cresceu 15% em comparação com 2023, mas impulsionado pelas barras (22,5%) e caixas de bombons (45,3% do volume total da temporada). Já os ovos de Páscoa apresentaram uma queda expressiva na saída dos mercados, de 20% em 2023 para 12,6% em 2024.

Com isso, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) estima que a fabricação de ovos de Páscoa no comércio para 2025 sofrerá uma redução de 22%, a porcentagem representa um volume de 13 milhões de ovos a menos.

Pequenos negócios

Nesse contexto, pequenos empresários também buscam abrir espaço para seus negócios. O problema é que a alta do preço da matéria-prima também chega nessa ponta. Para manter a qualidade dos produtos e, ao mesmo tempo, oferecer opções acessíveis a quem não quer deixar de presentear na Páscoa, as sócias Alexia Ribeiro e Débora Monteiro precisaram desenvolver estratégias para reduzir os impactos do alto preço do chocolate no seu negócio.

No período que, segundo as donas do Senhorita Monteiro Doces, pode render o equivalente a um 13º salário para docerias, Débora conta que, neste ano, foi um desafio equilibrar qualidade e preços acessíveis no cardápio. “Tivemos que adotar algumas estratégias, oferecendo produtos menores com sabores diferenciados, como por exemplo: brownie e geleia de morango artesanal”, explicou.

Junto aos convencionais ovos de Páscoa, a confeitaria também aposta nas duplas de chocolates menores, trio de ovos e barras de chocolate. No caso dos ovos recheados com brownie, elas conseguem economizar aproveitando as sobras da produção do doce.

“Usamos um cortador padrão para os brownies que vendemos, e os pedaços que sobram são incorporados ao recheio dos ovos de Páscoa. É uma forma de evitar desperdício e ainda agradar os clientes, que adoram esse sabor', contou Alexia.

Ingredientes

Além do cacau, as empreendedoras também relatam que o preço dos insumos derivados do leite também sofreu grande aumento. “Os valores dos produtos derivados do leite e do cacau aumentaram significativamente e isso impacta diretamente na gente, pois são os insumos principais que usamos na produção”.

Confira dicas de como driblar a alta do cacau na produção de doces para a Páscoa. Foto: Greg/Folha de Pernambuco

De acordo com pesquisa do Cepea/Esalq-USP, o preço médio nacional do leite subiu 18,7% na comparação com janeiro de 2024, o que impacta diretamente no mercado dos ingredientes essenciais para confeitaria, como creme de leite e leite condensado.

Mesmo com as dificuldades, Alexia e Débora mantêm a expectativa de que o planejamento resulte em bons retornos financeiros para o negócio. As empreendedoras pretendem direcionar parte do lucro para investimentos em equipamentos e melhoras na doceria.

“Todos os anos, estudamos muito as tendências e que estratégia vamos utilizar para as vendas. Utilizamos como base o ano anterior para ver o produto que mais saiu e o que menos saiu e o porquê”, acrescentou Alexa.

Personalização

De acordo com o analista do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (Sebrae/PE), Vitor Lima, o pequeno empreendedor tem uma vantagem mesmo em meio à fraqueza comparada ao tamanho do grande comércio.

“O pequeno negócio tem uma velocidade maior para propor inovações. Então ele consegue criar algo novo e colocar no mercado de uma forma muito mais rápida. Ele pode, por exemplo, a essa altura, faltando alguns dias para Páscoa, ir testando alguns produtos, como chocolates em outros formatos e a utilização de outros recheios”, orientou o analista.

Vitor Lima aconselha o uso de canais digitais para divulgar os novos produtos e realizar testes de aceitação da nova proposta. “É isso que ele precisa fazer nesse momento, considerando a velocidade que o pequeno negócio tem, a nossa grande orientação é que ele já comece a testar a divulgação de produtos e preços diferentes”.

Para o Sebrae, o pequeno negócio segue na dianteira quando o assunto é agilidade em inovação. “Ele assume a dianteira e só depois é que a indústria consegue acompanhar. Quando a gente fala de personalização dos ovos de Páscoa, por exemplo, o pequeno negócio consegue fazer essa customização de uma maneira muito mais acessível e muito mais fácil de chegar para o cliente”.

Diante disso, a entidade acredita que mesmo com as dificuldades, o período promete uma boa movimentação para o segmento.

Renda extra

Além daqueles empreendedores que já entendem o potencial da Páscoa e esperam a data para incrementar seus rendimentos, o período também pode ser propício para uma renda extra mesmo para aqueles que não são do segmento. Vitor Lima explica que para entrar pela primeira vez nesse mercado, a orientação é primeiramente entender a elaboração e fabricação desse produto. “Ele não pode entrar entregando um produto abaixo do que o mercado já entende que é um bom produto.”

Outro passo importante é conhecer financeiramente o item que será vendido, considerando o mercado, para assim analisar a base custos que a produção vai demandar. O especialista explica que esse planejamento auxilia na projeção financeira do retorno esperado. “Mesmo que seja uma atividade temporária, ele precisa dominar essas informações que vão apontar o ganho com essa atividade”.

