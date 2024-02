A- A+

PÁSCOA Páscoa: saiba como empreender durante o período mais doce do ano A Páscoa é um período que representa um aumento no faturamento de empresas do ramo de doces e sobremesas, além de ser uma boa ocasião para aqueles que desejam abrir o próprio negócio na área

As datas comemorativas são uma boa oportunidade para quem almeja aumentar as vendas ou começar a empreender. A Páscoa, por exemplo, é um período que representa um aumento no faturamento de empresas do ramo de doces e sobremesas, além de ser uma boa ocasião para aqueles que desejam abrir o próprio negócio na área. As possibilidades são infinitas e vão desde ovos de páscoa comuns, como doces saudáveis e embalagens.

Embora trabalhar para si mesmo pareça uma tarefa fácil, é preciso ter planejamento para não acabar endividado e, além disso, ter criatividade para se destacar no ramo.

Para isso, é importante seguir algumas dicas para começar se diferenciando no mercado e obter sucesso. Segundo o analista de negócios do Sebrae, Arthur Tavares, inicialmente é interessante identificar um nicho específico dentro do ramo e trabalhar em cima dele. A segmentação de cliente é muito importante para dar sentido ao negócio.

Exclusividade

“Oferecer produto exclusivo, produto personalizado, ou até fugir um pouco da ideia do chocolate e do ovo de páscoa, é interessante. É possível trabalhar a ideia de cestas de presentes temáticas, isso pode atrair mais atenção aos clientes”, completou.

Ele pontuou que muitos empreendedores trabalham com a ceia para a semana santa e com a venda de vinhos, visto que o consumo da bebida é comum na celebração da Páscoa.

“Como eu me diferencio do mercado? Ofereça produtos exclusivos e personalizados. Que tal pensar em recheios diferenciados? Ou trabalhar com produtos sem lactose, sem glúten ou até mesmo ovos com uma pegada mais saudável”, enfatizou Arthur.

Via de regra, o tópico finanças é o que mais causa dores de cabeça. Contudo, é preciso levá-lo em consideração para que os empreendimentos possuam um saldo positivo. A recomendação dada por Tavares é fazer as contas. “É necessário calcular o custo de produção, de embalagem, marketing, entre outros”, completou.

O consultor do Sebrae ressalta que o empreendedor pode fazer uma reserva e começar a anunciar, assim é possível cobrar um valor e a partir dele criar uma reserva.

“É importante lembrar uma coisa: muitas pessoas sempre pensam em como aumentar os lucros, mas é muito eficaz pensar em como reduzir as despesas. Então sim, tendo esse planejamento financeiro bem cuidado de forma estratégica, é possível obter retorno significativo”, analisa o consultor.

Resultados

As pessoas que possuem uma renda menor, mas que desejam investir, também podem se aventurar no mundo do empreendedorismo durante a Páscoa. Contudo, as estratégias serão diferentes. “Talvez trabalhar em produtos com baixo custo inicial. Trufas, docinhos e não necessariamente ovos de chocolate”, disse Tavares.

Já para quem está inserido no mercado, é necessário seguir algumas orientações para manter um bom faturamento. “É preciso analisar os resultados do ano passado e levar em consideração o feedback dos clientes”,disse Arthur Tavares. Ainda de acordo com o analista, junto a isso é preciso levar em conta as tendências de mercado de 2024 e se manter atualizado sobre novidades.

A confeiteira Juliana Costa, de 35 anos, conta que seguiu algumas dicas para se preparar para a época mais doce do ano. “Busquei fazer tudo com antecedência, planejei, produzi fotos e vídeos para divulgação, e caprichei na embalagem”, disse. Juliana conta que assim que os festejos natalinos terminam, ela começa a pensar na Páscoa.

A confeiteira começa fazendo uma cotação dos valores e analisa os resultados do ano anterior e a partir daí, estuda o que vale a pena repetir, além de trazer receitas novas para o empreendimento. “Comprando os insumos antes fica bem mais barato, principalmente o chocolate que nessa época do ano tem um aumento considerável. Inclusive as minhas caixas de Páscoa foram compradas em janeiro”, disse.

Antecipação

Para além do planejamento financeiro, é essencial que os empreendedores pensem com antecedência sobre o cardápio que será oferecido. Dessa maneira, é possível divulgar os produtos antecipadamente.

“Anunciar os produtos com antecedência permite que a temporada de vendas seja aproveitada ao máximo. Não adianta deixar muito pra cima da hora, principalmente se a estratégia de pré-venda for seguida”, detalhou Tavares.

Adrielle Medeiros explica, por exemplo, que cria um cardápio com antecedência. Além disso, ela opta por fazer por encomenda, dessa forma, consegue se organizar e comprar os materiais com base nos pedidos que recebe.

“Esse ano fiz as compras das embalagens antecipadamente, tem muito cliente que deixa pra última hora! Aí tenho que organizar tudo para atender o máximo possível”.

Calendário

A idealizadora do Empório Cirne, Lara Cirne, de 22 anos, trabalha com cookies recheados e brownies nas mais variadas apresentações. Ela afirma que a Páscoa é um período muito importante para quem trabalha com doces, visto que é uma das épocas mais lucrativas.

“Quem escolhe empreender precisa estar preparado para os meses de vendas moderadas, então é preciso planejar muito bem para aproveitar os meses de alta”, disse.



Outra dica de Lara é exercer a criatividade para chamar a clientela. “Creio que é muito importante inovar nessa época, mas sem fugir do viável, principalmente para quem trabalha sozinho ou com equipe pequena, conclui a empreendedora.

