Passagem aérea, contrafilé, costela e cigarro pressionam o IPCA-15

O aumento de 22,56% na passagem aérea exerceu a maior pressão sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro. O subitem respondeu por uma contribuição de 0,14 ponto porcentual para a taxa de 0,62% apurada pelo IPCA-15 de novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também figuraram no ranking de maiores pressões sobre o IPCA-15 de novembro os itens contrafilé (alta de 7,60% e impacto de 0,03 ponto porcentual), costela (8,93% e 0,03 ponto porcentual) e cigarro (4,97% e 0,03 ponto porcentual).

Na direção oposta, a cebola foi o item de maior influência negativa sobre a inflação de novembro, com queda de 11,86% e contribuição de -0,02 ponto porcentual.

O transporte por aplicativo também apareceu no ranking de maiores alívios sobre o IPCA-15 do mês, com recuo de 7,17% e contribuição de -0,02 ponto porcentual.

