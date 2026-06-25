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INFLAÇÃO Passagem aérea sobe 7,24% no IPCA-15 de junho, impacto altista de 0,05 pp, segundo IBGE A alta das passagens aéreas impediu uma queda maior no grupo Transportes, que teve deflação de 0,03% no mês

As passagens aéreas tiveram alta de 7,24% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) de junho, informou nesta quinta-feira, 25, o IBGE. O item representou, sozinho, um impacto de alta de 0,05 ponto porcentual ao índice cheio. No mês, o IPCA-15 como um todo variou 0,41%, desacelerando o ritmo de elevação em relação a maio (0,62%).

A alta das passagens aéreas impediu uma queda maior no grupo Transportes, que teve deflação de 0,03% no mês, puxada pelos recuos nos combustíveis. Além das passagens aéreas, também houve alta, dentro de Transportes, em ônibus urbano (1,18%); automóvel novo (0,42%).

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