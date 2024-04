Passagem aérea tem queda de 12,20% no IPCA-15 e tem maior impacto negativo no índice

A- A+

A queda de 12,20% no preço das passagens aéreas em abril resultou na maior contribuição individual para deter uma inflação mais acentuada no mês. O subitem impactou em -0,09 ponto porcentual a formação da taxa de 0,21% apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) em abril, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O grupo Transportes passou de um aumento de 0,43% em março para uma queda de 0,49% em abril, uma contribuição de -0,10 ponto porcentual para o IPCA-15.



Os combustíveis recuaram 0,03%, com quedas de preços no gás veicular (-0,97%), óleo diesel (-0,43%) e gasolina (-0,11%). Apenas o etanol registrou alta: 0,87%.



O ônibus urbano diminuiu 0,05%, influenciado pela unificação de tarifas no Recife a partir de 3 de março.



Já o ônibus intermunicipal aumentou 0,44%, devido aos reajustes aplicados no Rio de Janeiro a partir de 24 de fevereiro.



O metrô subiu 0,39%, em decorrência do reajuste de 8,69% nas tarifas no Rio de Janeiro, a partir de 12 de abril.

