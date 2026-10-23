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Prelços Passagens aéreas, energia elétrica residencial e esgoto aliviaram IPCA-15 em outubro Índice desacelerou de 0,70% em setembro para 0,32% em outubro

A queda de alguns itens, com destaque para as passagens aéreas, a energia elétrica residencial e a taxa de água e esgoto, ajudou a conter a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) em outubro (0,32%) ante o avanço registrado em setembro (0,70%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados oito tiveram alta em outubro. Dentro dos grupos analisados, exerceram pressão para baixo sobre o índice a queda das passagens aéreas (-9,24%, impacto de -0,08 ponto porcentual) e da energia elétrica residencial (-0,89%, -0,04 p.p.), além dos recuos de frutas (-1,37%, -0,02 p.p.), da taxa de água e esgoto (-0,89%, -0,02 p p.) e da cenoura (-10,67%, -0,01 p.p.).

O resultado geral do índice ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,37% a 0,50% em outubro, com mediana positiva de 0,44%.

A principal pressão veio do grupo Alimentação e Bebidas, que registrou a maior variação e o maior impacto no índice (0,88% e 0,19 ponto porcentual).

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 16 de setembro a 14 de outubro de 2026 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 15 de agosto a 15 de setembro de 2026 (base).

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