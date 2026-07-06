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Aviação

Passagens aéreas registram aumento de 11,2% em maio

Dados de tarifas aéreas domésticas são enviados mensalmente pelas empresas aéreas à Anac e divulgados depois de processo de validação técnica

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Passagens aéreas registram aumento de 11,2% em maioPassagens aéreas registram aumento de 11,2% em maio - Foto por Daniel Slim / AFP

O preço médio das passagens aéreas domésticas comercializadas no Brasil atingiu R$ 632,53 em maio de 2026, alta de 11,2% em relação a maio de 2025, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Mesmo com as medidas do governo federal na tentativa de frear o impacto da alta do preço de petróleo no setor, o preço do querosene de aviação (QAV) teve alta de 68,5% no período e elevou os preços.

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Os dados de tarifas aéreas domésticas são enviados mensalmente pelas empresas aéreas à Anac e divulgados depois de processo de validação técnica.

As informações consideram a data de venda do bilhete e correspondem exclusivamente ao valor do transporte aéreo, sem incluir taxas aeroportuárias ou outros encargos, com atualização monetária pelo IPCA.
 

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