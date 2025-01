Passagens aéreas sobem 10,25% e exercem maior pressão no IPCA-15 em janeiro

A- A+

Os preços das passagens aéreas aumentaram 10,25% em janeiro, fazendo o subitem exercer a maior pressão individual, 0,08 ponto porcentual, sobre a inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA-15 foi de 0,11% em janeiro.

O grupo Transportes passou de uma elevação de 0,46% em dezembro para uma alta de 1,01% em janeiro, uma contribuição de 0,21 ponto porcentual para a taxa do IPCA-15 deste mês. Em janeiro, os combustíveis subiram 0,67%. Houve aumentos nos preços do etanol (1,56%), do óleo diesel (1,10%), do gás veicular (1,04%) e da gasolina (0,53%).





O ônibus urbano teve elevação de 0,46%. Foram apropriados reajustes nas tarifas de: Belo Horizonte, de 9,52% a partir de 1º de janeiro; Rio de Janeiro, reajuste de 9,30% a partir de 5 de janeiro; Salvador, reajuste de 7,69% a partir de 4 de janeiro; Recife, reajuste de 4,87% a partir de 5 de janeiro; e São Paulo, reajuste de 13,64% a partir de 6 de janeiro.

Porém, em São Paulo, houve gratuidades concedidas a toda a população nos dias de feriado de Natal (25 de dezembro) e de Ano Novo (1º de janeiro). Além disso, em Curitiba, a partir de 05 de janeiro, a tarifa modal aos domingos passou a custar metade do valor e, em Fortaleza, houve adoção da tarifa social no dia 31 de dezembro.

Regionalmente, o táxi aumentou 3,08% no Rio de Janeiro, em decorrência do reajuste de 7,83% a partir de 2 de janeiro. Em São Paulo, trem e metrô subiram 1,00%, devido ao reajuste de 4,00% nas passagens a partir de 6 de janeiro.

"A variação de -1,78% na integração transporte público em São Paulo é reflexo da combinação dos reajustes citados e de gratuidades concedidas a toda população nos dias de feriado de Natal (25/12) e Ano Novo (01/01)", apontou o IBGE.

