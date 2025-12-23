A- A+

CRESCIMENTO Passagens aéreas sobem 12,71% em dezembro e pressionam gasto com Transportes no IPCA-15 Este é o maior impacto individual no índice do mês

A alta no preço da passagem aérea pressionou o gasto das famílias com transportes em dezembro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Os custos das famílias com Transportes passaram de um aumento de 0,22% em novembro para uma elevação de 0,69% em dezembro, uma contribuição de 0,14 ponto porcentual para a taxa de 0,25% de inflação neste mês.

As passagens aéreas subiram 12,71%, maior impacto individual no índice do mês, 0,09 ponto porcentual. O transporte por aplicativo ficou 9,00% mais caro, segunda posição no ranking de maiores pressões individuais, 0,02 ponto porcentual de impacto.

Os combustíveis tiveram alta de 0,26%. Houve aumentos de 1,70% no etanol e de 0,11% na gasolina, mas quedas de 0,26% no gás veicular e de 0,38% no óleo diesel.

O ônibus urbano diminuiu 0,69%, incorporando gratuidades concedidas aos domingos e feriados em Belém e Brasília, além da redução de tarifa em Curitiba. Houve impacto de gratuidades também no metrô (-0,62%), trem (-0,11%) e integração transporte público (-0,16%).

