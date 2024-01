Passagens aéreas subiram 47% e ar-condicionado, 23% em 2023

A- A+

Uma alta na demanda fez os preços das passagens aéreas e do ar-condicionado dispararem em 2023, sendo os dois itens os de maior variação registrada no ano passado. O custo das passagens aéreas e do ar-condicionado subiram 47% e 23%, respectivamente. No caso do ar-condicionado, a onda de calor foi o que provocou essa procura desenfreada pelo produto.

As informações fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cujo resultado anual foi divulgado na manhã desta quinta-feira pelo IBGE.

Alta demanda

Essas altas aceleraram no fim do ano com a chegada do verão. As temperaturas elevadas provocadas pela onda de calor em meio ao período de férias ajudam a explicar esses avanços, segundo o IBGE.

No caso do ar-condicionado, o preço deu um salto em meio a onda de calor no país. O custo médio de um aparelho subiu 23% - sendo cinco vezes maior que a inflação média de 2023, que ficou em 4,62%.

"É um item que já tinha subido em novembro e o preço foi influenciado pelas temperaturas mais altas. É uma época também de maior demanda desse tipo de produto" diz André Almeida, gerente do IPCA.

Outro item que também subiu foi o ventilador, embora o aumento seja mais modesto. Os preços subiram 3,2% em 2023 - após altas de 4,6% em 2022; 6,6% em 2021 e 8,3% em 2020.

No caso das passagens aéreas, a alta em dezembro chegou a 8,87%, registrando a quarta alta seguida.

"É um mês de férias, que as famílias viajam mais" explica Almeida.

Para a aviação civil, o ano de 2023 sinalizou a retomada pós-pandemia. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foi o primeiro ano, desde 2019, que a aviação civil movimentou mais de 100 milhões de passageiros.

Veja também

TURISMO Recife é o segundo destino do Brasil mais buscado por estrangeiros em site de viagens; veja ranking