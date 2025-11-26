A- A+

TRANSPORTES Passagens aéreas têm maior impacto no IPCA-15 e pressionam grupo Transportes Os custos das famílias com Transportes passaram de um aumento de 0,41% em outubro para uma elevação de 0,22% em novembro

A alta no preço da passagem aérea pressionou o gasto das famílias com transportes em novembro, apesar das quedas na gasolina e no etanol, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os custos das famílias com Transportes passaram de um aumento de 0,41% em outubro para uma elevação de 0,22% em novembro, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,20% de inflação neste mês.

As passagens aéreas subiram 11,87%, maior impacto individual no índice do mês, 0,08 ponto porcentual.

Os combustíveis tiveram queda de 0,46%. O gás veicular aumentou 0,20%, mas os demais registraram reduções nos preços: etanol (-0,54%), gasolina (-0,48%) e óleo diesel (-0,07%).

O ônibus urbano subiu 0,13%, incorporando a gratuidade concedida aos domingos e feriados em Belém e a recomposição de preços em Brasília após as gratuidades concedidas em outubro. O metrô teve queda de 1,30%, o trem recuou 1,77%, e o subitem integração transporte público, -2,16%.

Veja também