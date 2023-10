Passos a seguir antes de investir numa franquia

A- A+

O setor de franquias no Brasil cresceu 15% nos seis primeiros meses deste ano frente ao mesmo período do ano passado. O faturamento alcançado foi de R$ 105,107 bilhões. Com relação ao primeiro semestre de 2019, período pré-crise, o incremento foi de 24,2%. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF). No segundo trimestre, os dados apontam que todos os onze segmentos que compõem o setor no Brasil cresceram em faturamento e quantidade de franqueados.



Hotelaria e Turismo lidera a lista, com variação positiva de 18,5%. Em segundo lugar, destaca-se Alimentação (food service), com 16,9% e Saúde, Beleza e Bem-Estar em terceiro, com 15,9% em aumento de faturamento. Fazendo-se um recorte local, o Recife, só no segundo trimestre deste ano, registrou um aumento de 6,53% em unidades de negócios. O faturamento do setor na cidade foi superior a R$ 676 milhões apenas nos três meses analisados.



Os dados mostram que o setor na capital pernambucana, que conta com cinco grandes centros de compras – e mais seis, incluindo-se a Região Metropolitana –, deve continuar a crescer. O que, no entanto, torna esse modelo de negócio tão atraente para quem quer empreender? De acordo com a analista e consultora de gestão do Sebrae-PE Anna Gordiano, o franchising traz a tranquilidade de se investir com uma ideia já estruturada e que traz mais “segurança”.



“Isso porque, a princípio, um negócio franqueado já foi testado, validado e apresenta um faturamento saudável. Começar do zero demanda a idealização do negócio, construção de uma marca conhecida pelos clientes, estruturação de processos e modelo de trabalho. Numa franquia, espera-se que tudo isso seja entregue na aquisição”, explica Anna.





Segmento

da beleza



A empresária Núcia Cláudia, franqueada da marca de fabricação e vendas de semijoias Mapa da Mina há seis anos, com loja na Rua do Rangel, centro da cidade, diz que escolheu esse segmento porque queria comercializar produtos que estejam sempre em evidência. “Essa área de beleza, estética nunca sai de moda, sempre está em crescimento”, revela.



Núcia optou por franquia por acreditar que o fato de ter um plano de negócio já montado facilita a gestão. Quanto à relação com o franqueador, ela conta que é ótima. “Eles estão sempre em evolução. Vêm, visitam a loja, a gente conversa sobre nossas dificuldades, tem treinamentos. Nossa relação é bem estreita”, complementa.



Para quem quer empreender apostando numa franquia, seja de pequeno, médio ou grande porte, uma oportunidade é a 27ª edição do ano da FranchiseB2B, que será realizada amanhã (24), das 9h às 20h, no Mar Hotel, em Boa Viagem. Na feira, os visitantes terão a chance de se conectar diretamente com representantes de diferentes franquias, entendendo melhor as vantagens, desafios e possibilidades.



A entrada é gratuita e a organização pede que os participantes levem dois quilos de alimentos não perecíveis. Para conhecer todas as franquias participantes da edição e agendar horário com as marcas, é necessário fazer inscrição prévia pelo site www.franchiseb2b.com.br.



Quem tem interesse em entrar nesse mercado, uma das primeiras curiosidades é saber quais os segmentos estão em alta. O CEO da FranchiseB2B, Ricardo Branco, responde que pelo menos dois deles nunca estão em baixa: alimentação e serviços. “Agora, por exemplo, serviços de hotelaria e turismo está muito alta. Voltou a crescer por conta do fim da pandemia”, conta.



Esses tempos de pós-pandemia também estimularam o mercado de delivery. “A cada dia nasce um novo tipo. Agora há pouco estive na feira do Sebrae e vi lá comida italiana entregue em caixinhas. Acabaram de lançar esse formato de venda de comida”, revela.



Franquia

em shopping



Outra dúvida de quem quer investir é se opta por um negócio com loja de rua ou de shopping. Claro que isso vai depender do tipo de negócio e de quanto o candidato à franquia tem para investir. Mas, além dessas, há outras variáveis. “Na rua, se tem um custo menor do que em shopping. A diferença é que no shopping há o valor agregado de um marketing cooperado. O shopping trabalha para levar todo mundo para aquele lugar. Já na rua, você normalmente vai ter que fazer esse trabalho por sua conta”, esclarece o CEO.



Os custos no shopping também envolvem o aluguel, o fundo de promoção, associação dos lojistas, as verbas que se devem pagar em datas do calendário promocional para o fundo de marketing. “Por outro lado, o shopping tem um tráfego maior”, compara.



Quanto à FranchiseB2B, a feira traz uma variedade de marcas e modelos, abrangendo desde segmentos que vão de alimentação e moda, passando por inovações nos campos da tecnologia e serviços. O evento vai oferecer palestras com especialistas, compartilhando suas experiências e insights sobre tendências e estratégias.



De acordo com Branco, isso permite que os participantes não apenas encontrem a franquia certa para investir, mas também desenvolvam habilidades valiosas para administrar e expandir seus empreendimentos. “É uma oportunidade para empreendedores terem uma experiência com as marcas nas quais desejam investir, conhecendo o processo da rede, bem como a equipe que irá auxiliá-lo no dia a dia da unidade”, afirma.



Uma das novidades é o Franchise Now, um recomendador de franquias que auxiliará quem deseja encontrar uma marca que combine com seu perfil de investimento. Basta inserir informações como valor de investimento disponível, tempo de retorno desejado, entre outras, e são apresentadas algumas opções de franquias da feira que “dão match”.

