ALIMENTAÇÃO Pastas de amendoim caem no gosto do brasileiro e disputam espaço com cremes de avelã Levantamento da Euromonitor, revela que as vendas de produtos do tipo cresceram 21,5% no último ano, quase o dobro do avanço dos cremes de chocolate

Com mais pessoas interessadas em ter uma alimentação balanceada, os tradicionais cremes de chocolate com avelã vêm gradualmente perdendo espaço para as pastas de amendoim, que ganham destaque nas gôndolas dos mercados e registram crescimento constante de vendas. Levantamento da Euromonitor, realizado a pedido do GLOBO, revela que as vendas de pastas à base de amendoim e nozes cresceram 21,5% no último ano, quase o dobro do avanço dos cremes de chocolate, cuja demanda subiu 12,5%.

Na Amazon, as vendas gerais de pastas de amendoim e demais nuts cresceram 513% entre 2021 e 2024. Já no Grupo Pão de Açúcar (GPA), a demanda por pastas de amendoim de marcas próprias aumentou 6%, enquanto a procura por cremes de avelã caiu 9%. Nos mercados Assaí, o crescimento foi ainda expressivo em 2023/2024, com aumento de dois dígitos. A empresa também ampliou a variedade de pastas de amendoim em 11% e o número de marcas em 14%. E isso aparece nos números das fabricantes — a Dr. Peanut, por exemplo, vendeu 95% mais produtos para mercados em 2024 frente a 2023.





No varejo, esses dados acompanham um movimento das empresas de reservar espaços exclusivos nas lojas para produtos saudáveis, como as pastas de amendoim. O Assaí tem inaugurado novas áreas em lojas selecionadas, enquanto o Pão de Açúcar criou um ambiente dedicado a esses itens, que foram removidos das prateleiras convencionais e agrupados no Espaço Mais Equilíbrio. As lojas ainda ampliaram a oferta de bebidas vegetais, barras proteicas e granolas.

— Com a expansão da categoria e a consciência de que a pasta de amendoim é um produto nutritivo, o produto vem tendo cada vez mais visibilidade no ponto de venda e consequentemente um aumento de consumo — diz Allan Gate Hock, diretor de marcas exclusivas do GPA.

Consumidores diferentes

Ulysses Reis, professor de MBAs da FGV, avalia que a pasta de amendoim e o creme de avelã atendem a consumidores diferentes, o que torna improvável que um tenha substituído o outro, mesmo com o aumento no preço do chocolate levantando a hipótese de que a pasta pudesse ganhar espaço em momentos de indulgência.

— O creme de chocolate com avelã é menos calórico, mas mata a vontade de comer doces. E a aderência ao plano alimentar é um dos fatores mais importantes para o emagrecimento.

Já a pasta de amendoim, frequentemente associada ao público que pratica atividades físicas, é mais nutritiva e saudável por ser rica em proteínas vegetais, auxiliar na saciedade e contribuir para evitar cãibras. Apesar do aumento no preço do chocolate, Reis destaca que a pasta de amendoim não é necessariamente uma alternativa mais econômica, com valor entre R$ 27 e R$ 31.

Matheus Dias, economista da FGV IBRE, diz que o preço do cacau subiu cerca de 169% entre janeiro e dezembro de 2024, resultado de uma “tempestade perfeita” — mudanças climáticas e problemas locais em grandes produtores, como Costa do Marfim e Gana, afetaram as plantações, com pragas e árvores envelhecidas reduzindo a oferta do produto.

— O produtor de cacau sofreu com os preços, ainda que isso não tenha se refletido da mesma forma para os consumidores. Um fenômeno comum quando o preço sobe em alguns produtos, como chocolate, é a “reduflação”, em que o preço é o mesmo para uma quantidade menor de produto.

Marcas nacionais lideram

O grupo Supley, conhecido pela marca de whey protein e creatina Max Titanium, adquiriu, em janeiro, os 50% restantes da Dr. Peanut que ainda pertenciam ao fundador Lucas Castro. De acordo com o executivo, a aquisição deve fortalecer os planos de internacionalização da marca brasileira, que já está presente em 11 países.

No ano passado, a Dr. Peanut registrou faturamento de R$ 160 milhões, aumento relevante frente aos R$ 126 milhões do ano anterior. Desde sua criação, em 2017, a empresa vinha dobrando ou triplicando de tamanho ano a ano. Para 2025, a marca planeja lançar uma nova linha de snacks saudáveis.

— Quando fundamos a empresa, as demais marcas de pastas de amendoim focaram apenas na saudabilidade, e nós conseguimos trazer sabores não convencionais e gostosos.

Atualmente, a marca oferece 12 sabores de pasta de amendoim e seis de alfajor, todos sem adição de açúcar, glúten ou lactose. Castro revela que, para atender à demanda crescente, a empresa enfrentou um gargalo na produção, mas resolveu o problema com a construção de sua fábrica própria, que tem capacidade para produzir 2 milhões de potes por mês.

O principal canal de receita é o varejo, abrangendo os segmentos alimentício, farmacêutico e de suplementos, mas as vendas online também têm crescido e já representam 10% do faturamento.

— Nossas vendas para mercados cresceram 95% no ano passado e nossa base de clientes aumentou 91%. Isso se dá por meio de uma tendência que se chama Smart Eating, que é a vontade de comer melhor. Isso não acompanha necessariamente uma dieta balanceada, em que você pesa sua comida todo dia, mas uma escolha melhor sobre o que se está comendo.

Já a Power1One viu seu faturamento multiplicar por 2,5 vezes entre 2019 e 2024, impulsionada pela crescente demanda por alimentos saudáveis e com performance nutricional. Embora o varejo físico ainda represente cerca de 90% das receitas, a empresa planeja investir fortemente em tecnologia para expandir sua presença no e-commerce e alcançar a meta de dobrar seu faturamento até 2025.

O CEO Pedro Ciccotti explica que atualmente a Power1One está passando por um rebranding para atrair novos consumidores e lançará pelo menos 10 novos produtos no curto prazo, expandindo para novas categorias, como suplementos. Ele diz que, embora o creme de avelã não tenha sido esquecido, as pessoas descobriram que é possível combinar sabor e nutrição. Em outras palavras: a indulgência continua, mas com ingredientes de melhor qualidade.

— Os varejistas estão cada vez mais buscando produtos práticos, saborosos e nutricionais, o que tem impulsionado o crescimento do nosso setor. O sucesso das grandes marcas de barras proteicas demonstra a tendência pelo consumo de snacks saudáveis e teremos muitas novidades tanto na linha de snacks quanto na de suplementação em 2025.

