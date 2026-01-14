A- A+

INVESTIGAÇÃO Pastor e negócios com academia de luxo: quem é Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro alvo da PF Apontado como homem de confiança do banqueiro, empresário é dono de fundo que investe no ramo de bem-estar, com aporte na rede de açaí Oakberry e na academia Les Cinq

O empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é um dos alvos de operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira. Ele chegou a ser detido quando se preparava para embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado depois.

Homem de confiança de Vorcaro, Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro. A PF avalia que, pela proximidade com Daniel Vorcaro, ela possa ter informações relevantes sobre fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pelo Master.

Zettel também é advogado e pastor da Igreja Bola de Neve. Além disso, é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de private equity voltado a investimentos no setor de wellness (bem-estar). Nas redes sociais, ele define a companhia como o "primeiro e maior veículo de investimentos" do segmento do país. No Instagram, seu perfil é privado apenas para seguidores.

Os negócios de Fabiano Zettel

A Moriah Asset foi criada em 2023 e tem sede no Itaim Bibi, bairro nobre da cidade de São Paulo. A matriz fica localizada num complexo comercial na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, onde também fica a Viking, empresa do qual Vorcaro é sócio.





Por meio do fundo, Zettel tem participações em empresas como o Grupo Frutaria, dono das marcas Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar.

Os investimentos incluem ainda academias de luxo - como a Les Cinq, cuja mensalidade pode chegar a R$ 3,4 mil - e negócios de alimentos funcionais - como os da marca Desinchá -, além de chocolates nutritivos, energéticos naturais e produtos fitness congelados.

O maior aporte até então - da ordem de R$ 120 milhões - foi feito na Oakberry, marca de açaí, famosa pelo açaí orgânico. O portfólio da empresa vale, pelo menos, R$ 1,86 bilhão, segundo reportagem da Bloomberg Línea, publicada em maio do ano passado.

Em 2024, a empresa investiu a Norte Media, dona da Guday, marca da influenciadora Manuela Cit, que vende creatina em formato de goma. A lista conta ainda com marca de moda fitness Army e os suplementos da Super Nutrition.

Principal doador das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro

De acordo com o colunista Lauro Jardim, Zettel era muito próximo de Vorcaro. Atuava nas sombras, em negócios nos quais Vorcaro preferia não aparecer. Foi, por exemplo, foi o principal doador das campanhas eleitorais de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022, ao governo de São Paulo e à Presidência, respectivamente, ainda de acordo com o colunista. Desembolsou R$ 2 milhões para Tarcísio e R$ 3 milhões para Bolsonaro.

Veja também