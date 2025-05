Patria vende mais da metade de suas ações da Smartfit, movimentando R$ 2,2 bi

A- A+

O Patria Investimentos vendeu uma fatia de pouco mais de 55,5% das ações que detinha por meio de dois fundos do capital da Smartfit. A alienação dos papéis da gestora foi feita por meio de leilão na B3, realizado na última sexta-feira, e movimentou cerca de R$ 2,2 bilhões, segundo a gestora.

Ao todo, o Patria detinha uma fatia de 30,1% do capital social da companhia. Vendeu 98.530.020 ações ordinárias emitidas pela Smartfit, o equivalente a uma fatia de 16,5% do total. Com isso, ficou com um naco de 13,6% da companhia, ou 78.924.704.

O bloco de controle da Smartfit, que inclui ainda as ações da Família Corona, recua para 28,5%, contra 45% antes das venda dessa parcela do capital pelo fundo da gestora.

Na comunicação enviada pelo Patria à Smartfit consta a explicação de que o desinvestimento não tem o objetivo de alterar a estrutura administrativa nem o controle da companhia. Em nota, a gestora acrescentou que a alienação das ações integra o ciclo de fundos de investimento privado em participações.

“A transação anunciada hoje (na sexta-feira, 9 de maio) faz parte do ciclo natural de um fundo de private equity, que busca, ao longo do tempo, gerar valor e retornos consistentes aos investidores”, reforça Cruz.

Expansão no primeiro trimestre

A venda das ações em leilão ocorreu no dia seguinte à divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025 pela Smartfit, quando o lucro líquido da companhia foi de R$ 141 milhões, aumento de 22% na comparação com janeiro a março de 2024. No período, a carteira de alunos da rede de academias presente em 15 países latino-americanos subiu 16%, para 5,3 milhões.

O número de academias avançou 20%, para 1.759, sendo 80% delas próprias. A estimativa Smartfit para 2025 é de inaugurar entre 340 e 360 novas unidades.

O Patria afirmou que o valor movimentado pela alienação dos papeis “contribui significativamente para o aumento da liquidez das ações da companhia no mercado”.

Nesta segunda-feira, porém, os papeis da companhia registravam queda de -1,08% até o início da tarde, cotados a R$ 22,02.

A fatia de 13,5% considera as ações detidas pelo Fundo V de Private Equity, que é gerido pelo Patria, e por coinvestidores que optaram por manter sua posição. A gestora anunciou ainda que o fundo determinou um bloqueio a vendas de mais papéis por 180 dias.

“Acreditamos fortemente nas perspectivas de longo prazo da SmartFit. Por isso, o Fundo V manteve 100% da sua participação. E o Fundo V está firmando um compromisso de lock-up de 180 dias, reforçando nossa visão estratégica e alinhamento com a companhia”, afirma Luis Felipe Cruz, sócio do Patria Investimentos.

