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Encontro Patrimônio histórico e desenvolvimento urbano são debatidos pela Ademi-PE Encontro reúne setor imobiliário e Governo de PE para discutir novos usos do patrimônio

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta terça-feira (25), mais uma edição do Almoço com Associados. O encontro acontece a partir das 12h30, na sede da entidade, no bairro do Espinheiro, no Recife, e reúne representantes do setor imobiliário e do poder público para discutir a preservação e a modernização do patrimônio edificado em Pernambuco.

Com o tema “Preservação, modernização e novos usos do patrimônio edificado em Pernambuco”, o evento pretende discutir alternativas para conciliar a conservação de imóveis históricos com as demandas atuais de ocupação e desenvolvimento urbano.

Entre os assuntos abordados está o retrofit, técnica que permite modernizar edificações antigas, mantendo características históricas e arquitetônicas. A estratégia tem sido utilizada em diferentes cidades como forma de dar novos usos a imóveis e aproveitar áreas urbanas que já contam com infraestrutura.

O debate contará com a participação de Simone Nunes, secretária de Projetos Estratégicos de Pernambuco, e Renata Borba, presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). As representantes do Governo do Estado devem apresentar iniciativas e perspectivas para a reabilitação de áreas urbanas e a utilização de imóveis históricos.

Também estarão em discussão medidas para facilitar processos relacionados à recuperação do patrimônio, além de possíveis incentivos fiscais e urbanísticos capazes de estimular investimentos em áreas já estruturadas da cidade.

A proposta do encontro é aproximar o setor privado e o poder público na busca por soluções que permitam preservar o patrimônio histórico sem impedir a renovação e a ocupação de espaços urbanos.

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