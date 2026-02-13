Paula Meira, fundadodra e CEO da Internet Soluções, assume presidência da ANEAD

A- A+

A fundadora e CEO da Interne Soluções em Saúde, Paula Meira, assumiu a presidência da Associação Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (ANEAD) para o biênio 2026-2027, de acordo com a revista Medicina S/A . Ela sucede Leonardo Salgado, que esteve à frente da entidade nos últimos anos. O CEO do Grupo Cene, Kelvin Kaiser, assume o cargo de vice-presidente da Associação, ao lado da executiva.

Com 28 anos de experiência no setor, Paula Meira pretende inserir o conceito de co-liderança como principal característica da nova gestão.

“Ao assumir esta função, eu não vejo uma presidência isolada. Kelvin não é meu vice-presidente; ele é meu co-presidente. Isso não é simbólico e sim a maneira que escolhemos para atuar: compartilhando responsabilidade e ampliando a participação. Se dividirmos o trabalho, multiplicaremos os resultados”, explicou a presidente.

Pilares

A nova gestão será estruturada em quatro pilares: institucional, político, técnico e comercial e tem como metas ampliar a representatividade da atenção domiciliar no cenário nacional, fortalecer a atuação e o posicionamento da ANEAD no ecossistema de saúde e conquistar novos associados.

Entre as prioridades estão a revisão e modernização do estatuto, a retomada do censo setorial e a criação de ferramentas que expandam o alcance da associação no Brasil e na América Latina, especialmente junto a empresas que ainda não reconhecem a relevância de integrar um ambiente associativo e colaborativo.

Segundo Kelvin Kaiser, a força da atenção domiciliar sempre esteve na capacidade de união do setor e que isso é ainda mais importante diante do atual cenário. De acordo com ele, o engajamento das empresas é determinante para consolidar um ambiente mais robusto e representativo.

“Se o setor está em crise, cabe a nós tirá-lo dela. Ninguém fará isso por nós. Chegamos até aqui porque houve liderança, parceria e dedicação — e esse legado nos permite seguir adiante com confiança. Os avanços reais só acontecem quando o setor atua alinhado em torno de um propósito comum”, destacou.

Diretoria

A nova diretoria conta com representantes de diversas frentes da atenção domiciliar. São eles: Ricardo Spilborghs, diretor-técnico da Saúde Opalus (diretor-secretário); Fábio Marrochi, diretor da Anery (diretor-tesoureiro); Leonardo Baltazar, diretor-geral do Hospital na Residência (Conselho Fiscal – Titular 1); Andrea Kacurin, diretora-fundadora na Intensive Care (Conselho Fiscal – Titular 2); Ítalo Bezerra, CEO na MedLar Saúde (Conselho Fiscal – Suplente 1) e Luciano Ciraudo, diretor da Solar (Conselho Fiscal – Suplente 2).

