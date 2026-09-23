Paulista North Way Shopping atrai R$ 2,2 milhões em investimentos e prevê 400 empregos

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O Paulista North Way Shopping está recebendo um aporte de R$ 2,2 milhões voltado para a abertura de novas operações e expansão de unidades já instaladas no centro de compras. O montante, investido diretamente por lojistas e marcas parceiras, deve gerar entre 90 e 100 empregos diretos, além de aproximadamente 300 postos de trabalho indiretos em setores como logística, fornecimento e prestação de serviços.

O movimento de expansão diversifica o mix comercial do empreendimento com a chegada das marcas de moda By Surf e O Que Vestir, além de uma unidade pop-up da Sono Decor, voltada para móveis e estofados. No segmento de serviços, esporte e bem-estar, o shopping passa a contar com uma nova barbearia e uma unidade da academia Gracie Barra.

Entre as marcas que já atuam no local, a Óticas Carol e a operadora Vivo iniciaram reformas para ampliação das suas áreas físicas, buscando aumentar a capacidade de exposição de produtos e o espaço para atendimento aos clientes.

A área de saúde e educação ganha reforço com a implantação de uma clínica-escola da Uninassau, com estrutura de 1.460 metros quadrados. O espaço funcionará como ambiente de formação prática para estudantes e oferecerá atendimento à população nas áreas de psicologia, fisioterapia e nutrição, sob supervisão acadêmica.

O centro de compras também consolidou a oferta de serviços cidadãos. A estrutura passou a abrigar as sedes da Assistência Jurídica Municipal e do Procon Paulista. A unidade jurídica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, prestando orientação e acompanhamento em demandas relacionadas a direito de família, tutela e curatela.

Na avaliação do superintendente do Paulista North Way Shopping, Marco Motta, os novos aportes reforçam o papel do empreendimento como vetor de desenvolvimento e atração de negócios para o município.

“A chegada dessas novas opções do varejo e de serviços vai combinar conveniência, saúde, esporte e moda, além de promover geração de emprego e experiências de consumo que dialogam com as demandas do nosso público. O shopping já é um dos principais propulsores econômicos de Paulista, e com os novos investimentos que os lojistas estão fazendo, o centro de compras se requalifica e contribui ainda mais para o desenvolvimento da cidade”, afirmou Motta.

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