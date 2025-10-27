Seg, 27 de Outubro

Paulista North Way Shopping celebra 10 anos de história com ações para clientes

O aniversário é comemorado no dia 31 de outubro

Paulista North Way Shopping celebra 10 anos de história com ações para clientes Paulista North Way Shopping celebra 10 anos de história com ações para clientes  - Foto: Divulgação/PNWS

O Paulista North Way Shopping comemora 10 anos de história no dia 31 de outubro. Para celebrar a trajetória, durante todo o dia, das 9h às 22h, os visitantes poderão participar de ações interativas, com distribuição de brindes, presença de personagens e atrações surpresa. 

Além disso, os moradores de Paulista que fazem aniversário em 31 de outubro ganharão um par de ingressos para o cinema. Para receber o presente, basta apresentar o documento de identidade e comprovante de residência no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do shopping, no Piso L1. 

No Instagram oficial do centro de compras, os seguidores poderão participar de ações interativas e concorrer a premiações. 

“Em uma década de muitas histórias e conquistas, o Paulista North Way Shopping celebra o que construiu de mais valioso: esse relacionamento com o público que o escolheu como parte do seu dia a dia nessa jornada de sucesso, e transformação e desenvolvimento da cidade”, destacou o superintendente do Paulista North Way Shopping, Marco Motta. 

*Com informações da assessoria de imprensa

