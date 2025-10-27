Paulista North Way Shopping celebra 10 anos de história com ações para clientes
O aniversário é comemorado no dia 31 de outubro
O Paulista North Way Shopping comemora 10 anos de história no dia 31 de outubro. Para celebrar a trajetória, durante todo o dia, das 9h às 22h, os visitantes poderão participar de ações interativas, com distribuição de brindes, presença de personagens e atrações surpresa.
Além disso, os moradores de Paulista que fazem aniversário em 31 de outubro ganharão um par de ingressos para o cinema. Para receber o presente, basta apresentar o documento de identidade e comprovante de residência no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do shopping, no Piso L1.
No Instagram oficial do centro de compras, os seguidores poderão participar de ações interativas e concorrer a premiações.
“Em uma década de muitas histórias e conquistas, o Paulista North Way Shopping celebra o que construiu de mais valioso: esse relacionamento com o público que o escolheu como parte do seu dia a dia nessa jornada de sucesso, e transformação e desenvolvimento da cidade”, destacou o superintendente do Paulista North Way Shopping, Marco Motta.
*Com informações da assessoria de imprensa