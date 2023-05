Abertas inscrições para cursos gratuitos dirigidos às mulheres em Paulista

A- A+

Estão abertas inscrições para aulas gratuitas voltadas para a qualificação profissional do público feminino em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



Ao todo, são 50 vagas distribuídas nos cursos de Técnico de Atendimento e Recepção e e de Técnico de Limpeza e Arrumação, além de 30 vagas para mentoria de negócios para mulheres já empreendoras.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (81) 9.9913.0337 ou presencialmente, na Secretaria Executiva da Mulher, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.



As aulas começam em junho, no Espaço Fêmea, no primeiro andar do Shopping North Way.

O primeiro curso será o de técnico de limpeza, que tem início em dia 6 de junho, com aulas às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, durante duas semanas.



A mentoria Monetize está prevista para começar em 7 de junho e vai durar seis quartas-feiras, das 13h às 17h.



No dia 27 de junho, têm início as aulas de técnica de atendimento e recepção, às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. Serão quatro encontros.







Veja também

PETROBRAS Governo federal espera novas reduções de preços da Petrobras para compensar aumento de imposto