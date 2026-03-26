Paulista recebe cursos gratuitos na área têxtil

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O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE) promoverá, a partir de maio, cursos gratuitos na área têxtil em Paulista. A parceria com o município foi firmada no dia 17 de março.

O núcleo promove mensalmente cursos gratuitos que têm como objetivo qualificar profissionais, aprimorar processos produtivos e impulsionar o desenvolvimento da indústria de confecções no estado.



Num encontro entre o conselheiro do NCPE, Jorge Mário, a gerente de Qualificação e Capacitação do NTCPE, Karen Benevides, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Raimundo Lopes, foram discutidas as formações necessárias num primeiro momento.

“Neste início de parceria, vamos oferecer cursos voltados para gestão, comercialização e desenvolvimento de produtos, além de atender uma necessidade de produção, com foco em modelagem. O propósito é democratizar o acesso ao conhecimento, permitindo que empreendedores, colaboradores e profissionais da cadeia produtiva se qualifiquem e acompanhem as transformações do mercado”, explicou Karen Benevides.



O secretário ressaltou que Paulista já teve várias fábricas ligadas ao setor têxtil, tendo sido, segundo ele, fator determinante para o crescimento da cidade e que a intenção da prefeitura é resgatar o parque industrial. “A cidade possui muitas pequenas facções e a intenção do poder municipal é retomar a força têxtil da cidade”, afirmou o secretário.



O diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, enfatizou a missão do Núcleo que, por meio do Marco Pernambucano da Moda e o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, atende 62 municípios do estado com formações e programas que impulsionam o polo têxtil e de confecções do estado.

“Essas iniciativas não apenas elevam o nível técnico das confecções, mas também estimulam a inovação, a competitividade e a valorização da nossa identidade criativa, gerando oportunidades, para fortalecer negócios e consolidar Pernambuco como um dos principais polos de moda do Brasil”, disse.



*Com informações da assessoria

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