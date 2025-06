A- A+

ATENDIMENTO Paulista recebe equipe de atendimento especial da Neoenergia, com negociações em até 21 vezes Uma equipe da distribuidora estará no bairro de Jaguarana, disponibilizando todos os serviços de uma loja tradicional, como negociação de débitos e inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica

A Neoenergia Pernambuco promove, a partir desta segunda-feira (09), um serviço de atendimento especial para os moradores do bairro de Jaguarana, na cidade de Paulista. Uma equipe da distribuidora estará no Habitacional Antônio Maria, localizado na Rua Augusto Rodrigues da Silva, ao lado do Posto de Saúde local, para atender a população, até a próxima sexta-feira (13), das 9h às 16h.

No local, estarão à disposição todos os serviços de uma loja tradicional, como negociação de débitos, inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mudança de titularidade, pedido de nova ligação e até religação.

Atendimento diferenciado

A iniciativa da Neoenergia Pernambuco tem como finalidade oferecer um atendimento diferenciado, com atenção à necessidade das pessoas, permitindo que encontrem o serviço necessário sem que precisem se deslocar do local onde moram.

Para acelerar o atendimento, a equipe orienta que os clientes levem consigo uma conta de energia elétrica, para que o cadastro seja encontrado com mais facilidade.

Outro serviço que estará à disposição no Habitacional Antônio Maria será o parcelamento de débitos em até 21 vezes, no cartão de crédito. Esta oferta diferenciada faz parte do trabalho da distribuidora de facilitar a negociação com os consumidores, sem a necessidade de empenhar grande parte do orçamento familiar nas parcelas.

Para facilitar a negociação com clientes de todo o Estado, e não apenas para os moradores de Paulista, a Neoenergia possui um canal exclusivo em seu site oficial, onde a pessoa identifica o débito e simula o parcelamento antes de fechar a negociação por meio do cartão de crédito.

O portal de negociação é intuitivo, de fácil utilização e pode ser acessado no endereço neoenergia.com/pernambuco.

Outra opção é o WhatsApp, através do número 81.3217.6990. Ao entrar em contato, o consumidor pode ter acesso à segunda via das suas faturas em aberto, e verificar as possibilidades existentes de negociação

Veja também