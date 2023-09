A- A+

Banco do Nordeste Paulo Câmara anuncia que BNB vai fechar 2023 com R$ 5,8 bilhões em investimentos em Pernambuco Taxa de juros também será reduzida, revela Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste

Em evento realizado nesta sexta-feira (29), no município de Serra Talhada, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, anunciou que a insitutição bancária vai fechar o ano de 2023 com um total de R$ 5,8 bilhões aplicados em Pernambuco. Se destacam no montante os programas de microcrédito, com R$ 720 milhões sendo empregados no Crediamigo e R$ 570 milhões no Agroamigo.

Além disso, foi anunciada a terceira redução da taxa de juros do Crediamigo em um período de 60 dias. Desta vez, a taxa foi reduzida para 1,94% ao mês.

"Sabemos que a taxa de juros ainda está alta e vamos continuar trabalhando para diminuir esse percentual. É a terceira redução de 1° de agosto para cá e temos certeza que iremos permanecer nesse movimento de tornar o crédito mais acessível aos microempreendedores. Essa maior disponibilidade de recursos é um dos fatores que contribuirão para registrarmos um investimento recorde em Pernambuco e nos demais estados de nossa área de atuação, em 2023", afirmou Paulo Câmara.

Segundo Câmara, os programas de microcrédito também vão ampliar a sua capacidade de atendimento no Estado. Os planos são que até o final de 2025, o Crediamigo ganhe 33 novas unidades e o Agroamigo mais 18. Na cerimônia, 400 novos clientes dos dois programas assinaram contrato com o Banco do Nordeste.

O presidente do BNB também compartilhou os detalhes do Plano Safra 2023/2024 destinado a Pernambuco. Um montante de R$ 975,5 milhões estará disponível para apoiar a agricultura familiar, enquanto a agricultura empresarial receberá R$ 669 milhões. Câmara acrescentou que uma parcela significativa desse valor, ou seja, R$ 390 milhões, será direcionada especificamente para os pequenos produtores rurais da região do Sertão pernambucano.

Participaram do evento a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, o senador Humberto Costa, os deputados federais Carlos Veras e Fernando Monteiro, os deputados estaduais Doriel Barros e José Patriota, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o secretário nacional da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo, Milton Coelho, a presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (Fetape), Cícera Nunes, o superintendente da Codevasf, Edilazio Wanderley, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Aristides Santos, o superintendente do Incra, Givaldo Cavalcante, o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio, além de prefeitos e vereadores da região.

