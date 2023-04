A- A+

Desenvolvimento regional Paulo Câmara discute projetos de impacto com Mercadante Os presidentes do BNB e do BNDES se encontraram para discutir futuros projetos para a região

O fortalecimento de cooperação técnica e financeira em projetos de impacto social na área de atuação do Banco do Nordeste (BNB) foi discutido nesta quinta-feira (20), entre os presidentes do BNB, Paulo Câmara, e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Aloísio Mercadante.

O encontro, realizado na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, foi o primeiro entre os dois executivos após assumirem o comando dos dois maiores bancos de desenvolvimento do País.

"Queremos que as duas instituições integrem ações para impulsionar o desenvolvimento na região. Nós acertamos cooperações estratégicas para somar ações de apoio aos projetos", explica Paulo Câmara.

A intenção, de acordo com o executivo do BNB, é contemplar projetos em atividades que gerem muitos empregos ou que sirvam para atrair novos investimentos, como as pequenas e microempresas, agronegócio, indústria e matrizes energéticas sustentáveis.

A área de abrangência do BNB compreende estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Startups

Também hoje foi anunciado que BNB e a aceleradora de startups Instituto para o Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica Ltda (IEBT) assinaram um termo para subvenção no valor de R$ 1,88 milhão para incentivar o desenvolvimento de startups na região de atuação do banco, especialmente no Semiárido.

Os recursos serão utilizados para implantar um programa de aceleração com foco no empreendedorismo inovador e o desenvolvimento sustentável.

O projeto chamado “Conquista Startups: Educação Empreendedora no Semiárido” receberá cerca de R$ 1,7 milhão do BNB em recursos não reembolsáveis, oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação (Fundeci). O restante será de contrapartida do IEBT.

Serão selecionadas 60 startups sediadas na área de atuação do Banco a serem beneficiadas com capacitações, mentorias e participação em eventos de conexão.

Ao todo, estão previstas cerca de 90 atividades de capacitação e mentoria, 30 eventos de conexão entre participantes, parceiros e investidores e dois dias de demonstrações de negócios (demodays) com premiação para as startups com melhor desempenho ao final do processo de aceleração.

A chamada pública para seleção das startups deverá ser publicada nos próximos dias no site do IEBT.

