A- A+

Encontro Paulo Câmara diz que desenvolvimento requer proteção do meio ambiente O presidente do BNB recebe, a partir de hoje em Fortaleza, membros da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento

Com o desafio de debater e trocar experiências sobre o tema “O financiamento do desenvolvimento face aos atuais desafios globais”, começou hoje (15) em Fortaleza, a 54ª Reunião Anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide).

Na abertura do evento, o anfitrião do evento e presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, afirmou que a pauta central do encontro é de “extrema relevância para o momento em que vivemos”.

“Em um contexto internacional marcado por certezas e instabilidades, torna-se ainda mais relevante que as instituições financeiras de desenvolvimento unam forças e busquem soluções inovadoras para superarmos os obstáculos e construirmos um futuro mais próspero para os nossos povos”, ressaltou Câmara.

Ao traçar um perfil do BNB, o presidente ressaltou que a instituição tem sido uma parceira fundamental da estratégia de transição energética do País, financiando usinas eólicas e fotovoltaicas em sua área de atuação, contribuindo para a diversificação da matriz energética e a mitigação das mudanças climáticas.

Segundo ele, nos últimos cinco anos, o banco financiou mais de R$ 32 bilhões em energia solar e eólica, colocando o Nordeste como líder da geração de energia limpa no Brasil.

“Nós hoje temos a oportunidade, durante a reunião da Alide, discutir o que a gente quer. E está muito claro nas diretrizes do Governo Federal que o desenvolvimento passa por sustentabilidade. Não adianta crescermos na economia, se isso não vier junto com o social e não tiver garantias de um meio ambiente protegido. O Banco do Nordeste, junto com os outros bancos públicos, busca ações integradas onde a gente possa olhar a sustentabilidade, olhar o futuro e, sobretudo, ter planejamento que englobe o momento atual, mas também o médio e longo prazo”, ressaltou Paulo Câmara em entrevista coletiva após a abertura.

Veja também

RECURSOS Santander mobiliza R$ 7 milhões em apoio ao Rio Grande do Sul