Banco do Nordeste Paulo Câmara participa de debate sobre a aplicação de novos conhecimentos no agronegócio Medidas visam fortalecer a produtividade do setor

Durante o evento da sexta edição do seminário Agronegócio Sustentável, promovido pelo grupo Folha em São Paulo (SP) no dia 21 de agosto, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, destacou a importância do apoio financeiro provido por bancos de desenvolvimento e da aplicação de novos conhecimentos no setor agrícola. Esses elementos foram identificados como pilares essenciais na estratégia nacional adotada pelo Brasil para elevar a produtividade do agronegócio.

Câmara enfatizou o papel crucial do Banco do Nordeste como um agente financiador da atividade rural em sua região de atuação, que engloba o Nordeste, parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Ele destacou que “a atuação do banco no agronegócio é robusta e em constante crescimento, tendo um impacto direto na geração de empregos, aumento de renda e melhorias na qualidade de vida das famílias rurais”. Ele ainda mencionou que o banco é responsável por quase metade do crédito rural e agroindustrial de longo prazo na região e está focado no Plano Safra 2023-2024.

O executivo também revelou os planos do banco de contratar R$ 20 bilhões no âmbito do Plano Safra 2023/2024, com uma meta específica de direcionar esses recursos para agricultura familiar (R$ 8,5 bilhões) e agricultura empresarial (R$ 11,5 bilhões). Essa alocação de recursos representa um aumento de 33% em relação aos valores disponibilizados no Plano Safra anterior.

Além de expandir a oferta de crédito, o programa introduz inovações para incentivar práticas sustentáveis. Uma das mudanças notáveis é a redução de até 1 ponto percentual nas taxas de juros do crédito para produtores que possuem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adotam medidas relacionadas à produção orgânica. Além disso, as operações do Pronaf verão um aumento nos tickets médios, permitindo mais investimentos nas pequenas unidades rurais.

Silvia Massruhá, presidente da Embrapa, sublinhou que a prioridade da instituição é democratizar o acesso às novas tecnologias, especialmente para pequenos e médios produtores. Ela ressaltou que “o Nordeste está diretamente incluído nessa estratégia, dado que a maioria dos produtores rurais locais são de pequeno porte”. Segundo ele, a Região Nordeste já apresenta áreas de sucesso, como Matopiba, Sealba e Vale do São Francisco, que contribuem significativamente para o avanço do agronegócio no Brasil.

Humberto Miranda Oliveira, presidente da Faeb, observou que o Nordeste ainda enfrenta desafios, incluindo a disseminação de tecnologias, investimentos em educação e organização social dos produtores. Ele mencionou que, mesmo no semiárido, os pequenos produtores conseguem alcançar índices de produtividade comparáveis a países como Nova Zelândia e Canadá em setores como a produção de leite, e enfatizou a necessidade de expandir essas conquistas para todos os produtores rurais da região.

