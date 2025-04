A- A+

Ampliação Paulo Nery quer ampliar investimentos do Porto do Recife Novo presidente do Porto do Recife defendeu a modernização do ancoradouro, ampliação do faturamento e concessão do terminal marítimo

Após assumir a presidência do Porto do Recife no início de abril, Paulo Nery visitou a Folha de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (14). No encontro, ele falou do início da sua gestão e fez um balanço dos nove meses que esteve à frente da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco. Nery foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também participaram da visita a vice-presidente do jornal, Mariana Costa; o diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; a editora-chefe da Folha, Leusa Santos, e os colunistas Magno Martins, Betânia Santana, e Roberta Jungmann, bem como o diretor de controladoria e gestão do Grupo EQM, Bruno Didier; o assessor especial da presidência, Joni Ramos, e o advogado Thiago Norões.

Projetos

Paulo Nery destacou sua intenção de investir na modernização do Porto do Recife. Um dos projetos é a realização de uma nova dragagem. Com base em estudos finais realizados em 2024, o orçamento deve chegar a R$ 103 milhões.



“No porto é importante você manter o calado para os navios terem acesso e aqui a gente tem uma situação de assoreamento pelos rios que desembocam ali e isso torna ainda mais importante esse trabalho”, disse.



O presidente se reuniu ontem com coordenadores do Porto do Recife para definir as necessidades do ancoradouro.



“Você tem necessidade de fazer dragagem, pavimentação, revisão do sistema de combate a incêndio. É muita coisa que precisa ser feita. A gente quer modernizar o porto”, enfatizou.



A expectativa é modernizar o porto, ampliar o faturamento, e atender melhor os clientes.



Concessão

A concessão do terminal marítimo do porto está em fase de estudos e Paulo Nery busca viabilizar o projeto. O assunto será tratado em reunião com o Ministério de Portos e Aeroportos. A expectativa é que a concessão avance até o final do ano.



“O trâmite (para a concessão) ainda está em estudos. Têm uma pontuação que permite que o porto faça um leilão direto. A gente não tem essa pontuação. Por isso, temos que sempre passar pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Então, você prepara os estudos, manda para a Antaq, que analisa, diz se está tudo certo e vai para a Secretaria de Portos, como aconteceu com os três terminais que foram leiloados não faz muito tempo”, revelou Nery.

Turismo

Antes de assumir a presidência do Porto do Recife, Paulo Nery atuou nove meses como secretário estadual de Turismo e Lazer. Ele avaliou como positiva a experiência e relatou os avanços conquistados pela sua gestão.



Entre outros projetos, o administrador destacou a melhoria no receptivo dos cruzeiros, fato que impactou o turismo local e possui sintonia com sua nova missão no Porto do Recife.



“Para mim foi uma experiência muito bacana. A gente tinha pouca coisa ali ainda no sentido de orçamento, mas conseguimos fazer algumas coisas, alguns projetos que a gente colocou na mão da governadora e ela aprovou”, declarou.



Cruzeiro

Pernambuco atingiu, na Temporada de Cruzeiros 2024/2025, um índice médio de 78,26%, classificando-se na "Zona de Excelência", segundo o indicador NPS (Net Promoter Score), que mede a satisfação dos turistas com o destino. Sobre a próxima temporada de cruzeiros, ele afirma que busca fortalecer a estrutura, mesmo com a possibilidade de concessão.



“A gente vai tentar dar um banho de loja, mas sabendo que há uma iminência de abrir um processo para fazer a concessão do terminal marítimo e entrar um ente privado e aproveitar a estrutura não só de seis em seis meses para a temporada, mas também para fazer festas e eventos. É uma localização privilegiada”, reiterou.



Visita

No encontro, Eduardo de Queiroz Monteiro registrou a visita de Paulo Nery, acompanhado de Thiago Norões, ao Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), no dia 7 de abril.



“Eu considero que foi uma reunião muito exitosa. Foi uma reunião em que ele teve a preocupação de conhecer as demandas e onde estão as dores do setor”, destacou.

“Eu acho que ele deixou lá a melhor impressão com (o presidente do Sindaçúcar-PE) Renato Cunha, e com o superintendente (do Sindaçúcar-PE) Marcelo Guerra, que é quem conduz mais de perto a operação portuária no setor”, disse Eduardo de Queiroz Monteiro.

