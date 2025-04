A- A+

Visita Paulo Nery visita Folha de Pernambuco e fala sobre início da gestão no Porto do Recife O presidente do Porto do Recife foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro

Após assumir a presidência do Porto do Recife no dia 1º de abril, Paulo Nery visitou a Folha de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (14). Ele foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. No encontro, Nery falou sobre o início da sua gestão e fez um balanço dos nove meses que esteve à frente da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco.

Também participaram da visita a vice-presidente do jornal, Mariana Costa; o diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Lopes Góis; a editora-chefe da Folha, Leusa Santos; a editora de Política e Economia, Carol Brito; e os colunistas Magno Martins, Betânia Santana, e Roberta Jungmann, bem como o diretor de controladoria e gestão do Grupo EQM, Bruno Didier; o assessor especial da presidência, Joni Ramos; e o advogado Thiago Norões.

Projetos

Paulo Nery destacou que o Porto do Recife está com um projeto de construção de uma nova dragagem. Com base em estudos finais realizados em 2024, o orçamento deve chegar a R$ 103 milhões.

“No porto é importante você manter o calado para os navios terem acesso e aqui a gente tem uma situação de assoreamento pelos rios que desembocam ali e isso torna ainda mais importante esse trabalho”, disse.

O presidente se reuniu nesta segunda com coordenadores do porto para definir as necessidades do ancoradouro.

“Você tem necessidade de fazer dragagem, pavimentação, revisão do sistema de combate a incêndio. É muita coisa que precisa ser feita. A gente quer modernizar o porto, então hoje foi uma reunião bastante interessante para definir algumas prioridades”, disse. A expectativa de Nery é modernizar o porto, ampliar o faturamento, e atender melhor os clientes.

