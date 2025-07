A- A+

PayPal lança plataforma que integra carteiras digitais

A PayPal anunciou nesta quarta-feira (23) o lançamento de uma plataforma global que conecta carteiras digitais de diferentes marcas. De início, a ferramenta, chamada PayPal World, fará a conexão entre PayPal, Venmo (outro aplicativo de pagamento da PayPal), Mercado Pago, NPCI International Payments Limited (UPI) e Tenpay Global. Juntos, esses sistemas representam quase dois bilhões de usuários no mundo. A expectativa é que novas carteiras se juntem à rede nos próximos meses.

Para os usuários, o PayPal World pode representar mais praticidade ao permitir o uso de uma carteira em milhões de empresas ao redor do mundo. A nova plataforma também promete facilitar compras internacionais e transferências de dinheiro entre países, muitas vezes impactadas por taxas e sistemas incompatíveis.

De acordo com Diego Scotti, vice-presidente executivo da PayPal, a conversão entre moedas, no caso de transferências internacionais, será realizada automaticamente. Será possível, por exemplo, pagar em reais para a outra pessoa receber em dólares, o que tende a alavancar esse mercado:

— Quando você tenta usar uma carteira digital fora dos mercados em que ela opera, sempre há o problema de pensar se ela é aceita. A nossa ideia é resolver esse problema tanto para os consumidores como para os comerciantes — diz Scotti, afirmando ainda que já há conversas com mais empresas interessadas na plataforma.

Um usuário tenha conta no Mercado Pago, por exemplo, poderia transferir dinheiro para outro usuário com conta no PayPal pela plataforma de maneira simplificada. Ao buscar pelo telefone ou e-mail no momento da transferência, ele verá a opção de enviar o valor diretamente para a conta do receptor no PayPal. (Veja abaixo exemplos de uso da plataforma.)

O funcionamento do PayPal World começa no quarto trimestre. Inicialmente, todos os parceiros irão operar por meio do PayPal e do Venmo, mas a plataforma foi construída para permitir interoperabilidade adicional no futuro, caso outras marcas queiram expandir ainda mais o alcance e a aceitação internacional.

Sem integração ao Pix

Por enquanto, a empresa não pretende integrar o Pix à plataforma, embora Scotti considere a ideia interessante. O executivo afirma que, apesar da turbulência nos mercados por conta de medidas dos Estados Unidos, não há preocupações quanto a isso.

— O momento é ótimo, porque estamos resolvendo um problema dos consumidores em todo o mundo e abrindo o comércio. Eles querem ter acesso a um mundo mais globalizado do que nunca [...] Não (há preocupação). A nossa preocupação é que os consumidores tenham acesso a um mundo mais conectado — afirmou,

Na semana passada, o governo de Donald Trump anunciou a abertura de uma investigação contra o Brasil para apurar práticas “desleais” de comércio, mencionando serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo, uma referência ao Pix. O sucesso do Pix provocou uma reação de players globais de pagamentos.

No entanto, mesmo com o avanço do Pix, as big techs continuam apostando no mercado nacional. Plataformas como Google Pay e WhatsApp Pay já se integraram ao sistema do Banco Central e hoje permitem transferências por Pix dentro de seus próprios ecossistemas.

Em vez de competir, elas adotaram o Pix como mais uma alternativa. Segundo levantamento do especialista em inovação e transformação digital Arthur Igreja, o brasileiro está cada vez mais familiarizado com o uso de carteiras digitais. Em 2023, cerca de 74% dos adultos já haviam utilizado alguma carteira, excluindo o Pix.

Exemplos de uso do PayPal World:

Um usuário do PayPal vai de férias para a China. Ele quer tomar um café em uma cafeteria que aceita o Weixin Pay. Tudo o que ele precisa fazer é abrir o aplicativo do PayPal e escanear para pagar.

Um usuário da UPI na Índia quer comprar um par de tênis em uma loja online nos EUA. Ao clicar no botão do PayPal na finalização da compra, ele verá o botão da UPI para concluir a transação.

Um usuário do Venmo nos EUA quer enviar dinheiro para um amigo na Alemanha. Ele abre o aplicativo do Venmo, digita o número de telefone do amigo e seleciona sua carteira do PayPal.

