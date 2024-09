PBoC planeja medidas adicionais para reduzir custos de financiamento na China

A- A+

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) pretende aderir a uma diretriz de política monetária favorável e que criará um bom ambiente monetário e financeiro para a recuperação econômica, de acordo com comunicado publicado no site do BC do país nesta sexta-feira.

As medidas adicionais terão como objetivo a redução dos custos de empréstimos, afirmou a autoridade.

"A política monetária será mais flexível, apropriada, precisa e eficaz", prometeu o BC chinês, na nota.

O PBoC informou que buscará intensificar a regulação e o controle, acelerará a implementação das medidas de política financeira que já foram introduzidas e começará a lançar algumas medidas políticas incrementais para reduzir ainda mais os custos de financiamento empresarial e de crédito à população. Ao mesmo tempo, seguirá mantendo liquidez razoável e suficiente.

De acordo com o comunicado, a manutenção da estabilidade de preços e a promoção de uma recuperação moderada dos preços são pontos importantes da política monetária. "Continuaremos a reforçar a coordenação da política macroeconômica, a apoiar políticas fiscais ativas para alcançar melhores resultados, com foco na procura interna, promovendo o consumo e o investimento", diz o documento.



Veja também

DESPESAS Despesas de combate a incêndios se darão dentro das regras fiscais, diz secretário da Fazenda