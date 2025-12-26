PBoC vê mudanças profundas e complexas no cenário econômico da China nos próximos anos

A- A+

O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) avaliou que o país passará por mudanças profundas e complexas nos próximos anos, em um cenário marcado pela coexistência de oportunidades estratégicas e riscos crescentes, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira da China, divulgado nesta sexta-feira, 26.



A autoridade monetária destaca que o ambiente externo tende a permanecer incerto, com fatores difíceis de antecipar, exigindo maior coordenação entre políticas macroeconômicas e financeiras



Apesar do quadro, o PBoC afirma que os fundamentos de longo prazo da economia chinesa seguem sólidos. O relatório ressalta vantagens estruturais, como o grande mercado doméstico, o sistema industrial completo e a resiliência econômica, fatores que sustentam a trajetória de crescimento no médio e longo prazos, mesmo diante de choques externos.





No documento, o banco central indica que, durante o período do 15º Plano Quinquenal, o sistema financeiro deverá intensificar o foco em estabilidade e prevenção de riscos. Entre as prioridades estão o fortalecimento do arcabouço macroprudencial e a ampliação da coordenação entre políticas monetária, fiscal e regulatória.



O PBoC também reforça que a política monetária continuará considerando como objetivos centrais a estabilidade do crescimento econômico e a recuperação gradual dos preços, buscando manter condições adequadas de liquidez e custos de financiamento em níveis baixos, de forma a apoiar a economia real sem comprometer a estabilidade financeira.



No mercado de câmbio, o relatório reitera o compromisso com o papel decisivo do mercado na formação da taxa de câmbio, com manutenção da flexibilidade do yuan. Segundo o PBoC, a orientação das expectativas seguirá como ferramenta-chave para evitar movimentos excessivos e preservar a estabilidade da moeda em patamares considerados razoáveis e equilibrados.



O BC afirma que seguirá apoiando áreas estratégicas do desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo em que reforça a linha de defesa contra riscos financeiros sistêmicos, em um contexto de transformações estruturais mais intensas na economia chinesa.

Veja também