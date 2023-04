PCR e Porto Digital lançam Núcleo de Inovação

A- A+

Com o intuito de aproximar ainda mais a gestão pública da Academia e demais Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) locais, foi anunciada hoje (14) a criação do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação (NCTI) de Recife - uma parceria entre a Prefeitura de Recife e o Porto Digital. A iniciativa também tem o objetivo de criar um ambiente voltado para troca de conhecimentos e novas oportunidades de empreendedorismo.

O Núcleo foi concebido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife (Sdecti), e o Porto Digital será o responsável pela sua gestão. A ideia é transformar a capital em uma “vitrine tecnológica", ampliando a interação entre mercado e desenvolvedores de projetos inovadores. "O Porto Digital é o maior ecossistema de tecnologia e a Prefeitura do Recife vem ampliando a presença consideravelmente no trabalho de fortalecer e tornar este ambiente de inovação ainda mais pulsante. Tenho certeza que essa parceria vai trazer grandes resultados", destacou a secretária de Desenvolvimento, Joana Portela Florêncio.

Entre as atividades do projeto, está a apresentação, intermediação e comercialização das soluções desenvolvidas pelas instituições de ensino superior e outros ICTs da cidade para o setor produtivo e demais interessados. Para isso, o núcleo deverá prospectar negócios e investidores para tecnologias desenvolvidas localmente, apoiando os institutos no registro de propriedade intelectual. Além disso, ele também promoverá ações de networking, com agenda anual de eventos locais com seminários de integração, matchmaking, entre outros.

"Agradecemos por esta parceria que visa potencializar o Recife como uma grande fábrica de patentes", disse Pierre Lucena do Porto Digital. A criação do núcleo faz parte de um conjunto de medidas que a PCR vem realizando para o desenvolvimento de projetos tecnológicos voltados para o cotidiano dos cidadãos. Em maio de 2021, por exemplo, entrou em operação o Escritório de Parcerias Inovadoras, vinculado à SDECTI. Já o Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta (EITA! Recife) atua na ligação entre startups e o poder público.

