BRASIL Pé-de-Meia começa a ser pago nesta segunda-feira; saiba como receber Pagamentos irão até o dia 7 de abril; o incentivo por frequência, no valor total de R$ 1.800, será dividido em nove parcelas, com base na data de nascimento do estudante

A primeira parcela do programa Pé-de-Meia será paga para alunos que cursam o ensino médio regular a partir desta segunda-feira. O pagamento é referente à matrícula, no valor de R$ 200, e irá até o dia 7 de abril.

Com o valor total de R$ 1.800, o incentivo por frequência será dividido em nove parcelas, com base na data de nascimento do estudante. Veja abaixo:



Calendário de pagamento do ensino médio regular

Parcelas Período 1 23 a 30 de abril 2 26 de maio a 2 de junho de 2025 3 23 a 30 de junho de 2025 4 21 a 28 de julho de 2025 5 22 a 29 de setembro de 2025 6 20 a 27 de outubro de 2025 7 25 de novembro a 2 de dezembro de 2025 8 22 a 30 de dezembro de 2025 9 2 a 9 de fevereiro de 2026

Fonte: Ministério da Educação

O programa oferece incentivo financeiro a estudantes do ensino médio. Entre seus objetivos estão o combate à evasão escolar e a redução da desigualdade no acesso à universidade e ao mercado de trabalho.

Segundo o governo federal, o benefício de conclusão, pago quando o aluno é aprovado e realiza o Enem, no valor de R$ 1,2 mil, será depositado entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026.





No total, os alunos elegíveis recebem:

R$ 200 reais pagos pela matrícula no início do ano letivo.

R$ 1.800 pagos em 9 parcelas ao longo do ano.

R$ 1.000 de bônus pela aprovação no final do ano letivo.

R$ 200 pela realização do Enem no último ano do ensino médio.

Para terem direito ao bônus, é exigido que:

Não tenham sido reprovados no fim do ano letivo;

Façam o Enem no fim do 3º ano do ensino médio.

Alunos do EJA

A primeira parcela, referente à matrícula, para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos que ingressarem no primeiro semestre deste ano também será paga entre esta segunda-feira e 7 de abril. Aqueles que entrarem a partir do segundo semestre terão a quantia em conta entre os dias 22 e 29 de setembro.

Esses estudantes também têm direito ao benefício de conclusão. Segundo o ministério, o valor é de R$ 900 pago em quatro parcelas, com base na data de nascimento do estudante.

Já o Incentivo-Conclusão será acumulado em até três parcelas, condicionadas ao cumprimento parcial dos requisitos para a certificação de conclusão do ensino médio ao final de cada semestre ou ano letivo. O estudante que tiver migrado do ensino regular para a EJA não poderá receber o Incentivo-Conclusão das séries referentes ao ensino regular.

Poderão receber a poupança estudantes com idade entre 19 e 24 anos, integrantes de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenha renda, por pessoa, de até meio salário mínimo. Os alunos deverão ter completado 19 anos até o dia 31 de dezembro de cada ano. Aquele que estiver matriculado e completar 25 anos durante o ano ou semestre em que foi matriculado será desligado do programa ao final do período letivo.

