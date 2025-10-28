Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO

Pé-de-Meia: nascidos em março e abril recebem oitava parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

Reportar Erro
Pé-de-Meia: nascidos em março e abril recebem oitava parcelaPé-de-Meia: nascidos em março e abril recebem oitava parcela - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta terça-feira (28) aoitava parcelado programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes nascidos nos meses de março e abril.

Os beneficiados pelo programa federal são alunos os do ensino médio matriculados na rede pública regular e, também, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que, ao todo, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200.

Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (3), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública, seguindo o calendário:


Depósitos
A oitava parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa, aberta automaticamente em nome dos alunos. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, seo aluno tiver18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

Leia também

• Governo usa PL do metanol como atalho para derrubar teto de R$ 20 bi do Pé-de-Meia

• Lula diz que é preciso aprovar a universalização do pé-de-meia

• Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 7ª parcela

No caso de menor de idade,seránecessário que o responsável legal autorizeamovimentaçãodaconta. O consentimento poderá serfeito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

Incentivos
A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Dessa forma, a soma doincentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno,no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia
Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública.  A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter