Pé-de-Meia: pagamento da segunda parcela de incentivo-frequência começa na próxima segunda-feira

O pagamento da segunda parcela do incentivo-frequência do Pé-de-Meia deverá começar na próxima segunda-feira (26). Os repasses acontecerão de acordo com o mês de nascimento dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública e que cumprem os critérios para a participação. O valor, de R$ 200, será depositado na conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pelo banco público em nome dos estudantes inscritos.

Veja como será a ordem de pagamento por mês de nascimento:

Janeiro e fevereiro: 26/05 - segunda-feira

Março e abril: 27/05 - terça-feira

Maio e junho: 28/05 - quarta-feira

Julho e agosto: 29/05 - quinta-feira

Setembro e outubro: 30/05 - sexta-feira

Novembro e dezembro: 02/06 - segunda-feira

A bolsa poderá ser movimentada pelo aplicativo da instituição bancária se o aluno tiver 18 anos ou mais. Caso ele seja menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentar a conta. Para a consulta do status do pagamento, se estão aprovados ou rejeitados, pelo aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Informações também podem ser encontradas no aplicativo Benefícios Sociais.

O MEC também passou a enviar mensagens por WhatsApp e por caixa portal do aplicativo do Gov.br aos alunos que integram o programa e que ainda não acessaram suas contas bancárias, onde foram depositadas outras partes do benefício, como as primeiras parcelas do incentivo-frequência mensal e o incentivo matrícula, pagas em abril.

