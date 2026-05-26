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Escala 6x1

PEC do fim da escala 6x1 dá prazo de um ano para poder público reajustar contratos

Regra geral será aplicada se novos acordos não forem feitos nesse período

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Segundo o texto, os contratos de prestação de serviços terceirizados de órgãos do Executivo, estados e municípios deverão ser renegociados em um prazo de até 12 mesesSegundo o texto, os contratos de prestação de serviços terceirizados de órgãos do Executivo, estados e municípios deverão ser renegociados em um prazo de até 12 meses - Foto: Letycia Bond/Agência Brasil

O relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 prevê um prazo de até 12 meses para adaptação de contratos terceirizados mantidos pelo poder público às novas regras de redução de jornada e folga.

O acordo fechado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), prevê a redução de 44 horas para 40 horas semanais de trabalho em uma transição de 14 meses. Os dois dias de folga por semana passarão a valer 60 dias após a promulgação, ou seja, quando o texto entrar em vigor após ser aprovado no Congresso. A proposta deve ser votada nesta semana.

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Contratos públicos
Segundo o texto, os contratos de prestação de serviços terceirizados de órgãos do Executivo, estados e municípios deverão ser renegociados em um prazo de até 12 meses.

O mesmo vale para contratos de concessões, permissões de serviços públicos e Parcerias Público-Privadas (PPPs), onde tem emprego direto de mão de obra na execução do serviço.

Como a redução da jornada pode gerar aumento de custo da mão de obra para as empresas contratadas, os governos e empresas devem reajustar o valor pago pelos serviços.

Prazo
A proposta estabelece que os aditivos contratuais deverão ser formalizados em até um ano após a promulgação das novas regras.

Se isso não acontecer dentro do prazo, as novas regras de jornada e descanso passarão a valer automaticamente para os trabalhadores terceirizados vinculados aos contratos.

Na administração pública, estes contratos são predominantemente de prestação de serviços como limpeza, vigilância e apoio administrativo, em que o governo contrata uma empresa privada, e a empresa emprega os terceirizados.

As renegociações valem apenas para os servidores terceirizados. Os trabalhadores com vínculo direto aos órgãos seguirão o cronograma geral de redução de jornada da PEC.

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