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Escala 6x1 PEC do fim da escala 6x1 permite semanas com uma folga e outras com três dias de descanso; entenda Texto exige média mensal de dois dias sem trabalho por semana, ao menos um deles a cada sete dias

O relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 prevê flexibilidade na distribuição das folgas ao longo do mês, desde que sejam respeitados limites mínimos de descanso.

O acordo fechado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), prevê a redução de 44 horas para 40 horas semanais de trabalho em uma transição de 14 meses. Os dois dias de folga por semana passarão a valer 60 dias após a promulgação, ou seja, quando o texto entrar em vigor após ser aprovado no Congresso.

A proposta deve ser votada nesta semana.

Distribuição de folgas

O texto estabelece que trabalhadores deverão ter, em média, duas folgas por semana dentro do mês, mas não exige que elas ocorram sempre nos mesmos dias ou em semanas idênticas.

A proposta também determina que ao menos um dia de descanso deve ocorrer dentro de cada período semanal.

Entenda

Na prática, isso permitirá escalas diferentes ao longo do mês. Um trabalhador poderá, por exemplo, ter apenas uma folga em uma semana e três folgas na semana seguinte para compensar a média mensal.

O que o texto proíbe é que o empregado permaneça longos períodos sem descanso contínuo. Assim, não será permitido trabalhar mais de uma semana seguida sem pelo menos um dia de folga.

A distribuição das escalas deverá ser definida por negociação entre sindicatos e empresas.

Folgas no domingo

O relatório da PEC diz que uma das duas folgas garantidas deve, “preferencialmente”, ser no domingo, porém o texto não estabelece obrigatoriedade para isso.

Assim, a distribuição exata dessas folgas (se cairão sempre no domingo ou não) passará a depender do que for negociado entre sindicatos e empresas, respeitando o limite dos dias de descanso. Folgas seguidas também não são obrigatórias.

O projeto não altera as regras atuais de pagamento em dobro para domingos trabalhados. Portanto, este direito permanece garantido.

Feriados

Assim como no caso dos domingos, o projeto de lei não modifica as normas de pagamento de feriados. A base legal para o pagamento em dobro em feriados permanece a mesma da atual (lei federal e convenções coletivas)

Exceções

Pelo texto, as regras da redução da jornada de trabalho não se aplicarão para trabalhadores com curso superior e que ganham acima de R$ 21.188. A regra não vale para servidores públicos com essa remuneração.

O valor representa duas vezes e meia o teto do INSS (em R$ 8.475,55). Segundo o texto, isso poderá ser alterado por liberalidade do empregador ou se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

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