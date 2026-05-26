PEC do fim da escala 6x1 permite semanas com uma folga e outras com três dias de descanso; entenda
Texto exige média mensal de dois dias sem trabalho por semana, ao menos um deles a cada sete dias
O relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 prevê flexibilidade na distribuição das folgas ao longo do mês, desde que sejam respeitados limites mínimos de descanso.
O acordo fechado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), prevê a redução de 44 horas para 40 horas semanais de trabalho em uma transição de 14 meses. Os dois dias de folga por semana passarão a valer 60 dias após a promulgação, ou seja, quando o texto entrar em vigor após ser aprovado no Congresso.
A proposta deve ser votada nesta semana.
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A proposta também determina que ao menos um dia de descanso deve ocorrer dentro de cada período semanal.
O que o texto proíbe é que o empregado permaneça longos períodos sem descanso contínuo. Assim, não será permitido trabalhar mais de uma semana seguida sem pelo menos um dia de folga.
A distribuição das escalas deverá ser definida por negociação entre sindicatos e empresas.
Assim, a distribuição exata dessas folgas (se cairão sempre no domingo ou não) passará a depender do que for negociado entre sindicatos e empresas, respeitando o limite dos dias de descanso. Folgas seguidas também não são obrigatórias.
O projeto não altera as regras atuais de pagamento em dobro para domingos trabalhados. Portanto, este direito permanece garantido.
O valor representa duas vezes e meia o teto do INSS (em R$ 8.475,55). Segundo o texto, isso poderá ser alterado por liberalidade do empregador ou se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho.