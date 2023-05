Pedágio da Rota dos Coqueiros sofre reajuste de 6,43%; novos valores passam a valer em junho

A- A+

A partir da 0h do próximo dia 14 de junho passa a vigorar a nova tarifa básica da Rota dos Coqueiros, responsável pela administração do Sistema Viário do Paiva, no Grande Recife.



Os valores vão ser de R$ 8,40 para dias úteis e R$ 12,60 nos fins de semana, feriados nacionais e Data Magna. Atualmente, as tarifas básicas são de R$ 7,90 e de R$ 11,80, respectivamente.



Outras categorias de veículos, a exemplo de caminhões, ônibus e motocicletas também passam por readequação da tarifária proporcional.

A autotização do reajuste anual de 6,43% foi publicada nesta quarta-feira (24), no Diário Oficial do Estado, na resolução nº 235/2023 da Agência Estadual de Regulação de Pernambuco (Arpe) com a autorização para o reajuste anual da tarifa.



Percentual de reajuste

O valor atualizado da tarifa de pedágio corresponde ao reajuste anual médio de 6,43%, referente ao IPCA dos últimos 12 meses (4,18%) mais o reequilíbrio financeiro (2,68%), oriundo da previsão do Contrato de Concessão Patrocinada da Parceria Público-Privada (PPP) de compartilhamento da perda de receita, por tráfego abaixo de 70% do previsto em edital.

