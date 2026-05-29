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tarifa Valor do pedágio da Rota dos Coqueiros terá reajuste a partir de junho Mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado; atualização considera o reajuste anual previsto em contrato, com base no IPCA

Autorizado pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), o pedágio da Rota dos Coqueiros (CRC), uma das principais vias de acesso do Recife ao município do Cabo de Santo Agostinho e às praias do Litoral Sul de Pernambuco, terá reajuste de aproximadamente 8,16% a partir da 0h do dia 14 de junho de 2026.



A tarifa de automóvel, caminhonete e furgão, com rodagem simples, por exemplo, em dia de semana, passa de R$ 9,80 para R$ 10,60. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de maio de 2026.

A atualização considera o reajuste anual previsto em contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além de um mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro estabelecido no Contrato de Concessão Patrocinada da Parceria Público-Privada (PPP). De acordo com a concessionária, os recursos serão aplicados na manutenção, modernização e operação da rodovia pernambucana.

Ainda segundo a empresa, a arrecadação do pedágio é revertida em serviços de assistência 24 horas, como guincho leve, ambulância de suporte básico, troca de pneus e auxílio mecânico, acionados pelo telefone 0800 281 0281 e operados por meio do Centro de Controle Operacional. A manutenção do revestimento asfáltico, passeios e ciclovias, bem como serviços de capinação, limpeza, drenagem, sinalização horizontal e vertical, iluminação, manutenção da ponte e conservação do paisagismo, com cuidados regulares nos canteiros, também estão entre os destinos dos recursos.

Em 2024, a concessionária se tornou a primeira rodovia 100% digital do Brasil, com a implantação do sistema de autoatendimento somado às pistas de passagem sem parada, por meio de leitura automática de TAGs. Além disso, a rodovia recebeu modernização do Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pelos sistemas e câmeras de monitoramento viário. Outra melhoria foi a implantação de painéis de LED nas praças de pedágio, facilitando a comunicação com os motoristas.

Confira os novos valores por categoria de veículo:

Automóvel, caminhonete e furgão, com rodagem simples

Dias úteis: R$ 10,60

Finais de semana e feriados: R$ 15,90

Caminhão leve, ônibus e furgão (2 eixos), com rodagem dupla

Dias úteis: R$ 21,20

Finais de semana e feriados: R$ 31,80

Caminhão, caminhão com semirreboque e ônibus, com rodagem dupla (3 eixos)

Dias úteis: R$ 31,80

Finais de semana e feriados: R$ 47,70

Caminhão com reboque e caminhão com semirreboque, com rodagem dupla (4 eixos)

Dias úteis: R$ 42,40

Finais de semana e feriados: R$ 63,60

Caminhão com reboque e caminhão com semirreboque, com rodagem dupla (5 eixos)

Dias úteis: R$ 53,00

Finais de semana e feriados: R$ 79,50

Caminhão com reboque e caminhão com semirreboque, com rodagem dupla (6 eixos)

Dias úteis: R$ 63,60

Finais de semana e feriados: R$ 95,40

Automóvel ou caminhonete com semirreboque, com rodagem simples (3 eixos)

Dias úteis: R$ 15,90

Finais de semana e feriados: R$ 23,90

Automóvel ou caminhonete com reboque, com rodagem simples (4 eixos)

Dias úteis: R$ 21,20

Finais de semana e feriados: R$ 31,80

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor

Dias úteis: R$ 5,30

Finais de semana e feriados: R$ 8,00

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