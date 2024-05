Pedágio da Rota dos Coqueiros terá reajuste de 7,14% em todas as tarifas; confira novos valores

A- A+

Quem utiliza a Rota dos Coqueiros, uma das principais vias de acesso às praias do Litoral Sul de Pernambuco, terá que pagar mais caro no valor do pedágio.



A partir da meia-noite do dia 14 de junho haverá o reajuste de 7,14% em todas as tarifas. Com isso, a cobrança básica para automóvel, caminhonete ou furgão, por exemplo, passa de R$ 8,40 para R$ 9.



Na data prevista, outras categorias de veículos, a exemplo de caminhões, ônibus e motocicletas, também passarão por reajuste tarifário proporcional (veja valores abaixo).



A medida é composta pela previsão contratual de reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais um reequilíbrio financeiro, oriundo da previsão do Contrato de Concessão Patrocinada da Parceria Público-Privada (PPP).



O reajuste foi autorizado pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) e publicado no Diário Oficial Estado, nessa quarta-feira (29).



Confira os novos valores:

1 - Automóvel, caminhoneta, furgão (2 eixos/rodagem simples) – R$ 9 (dias úteis)/R$ 13,50 (finais de semana);

2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão e furgão (2 eixos/rodagem dupla) – R$ 18 (dias úteis)/R$ 27 (finais de semana);

3 - Caminhão, caminhão com semirreboque e ônibus (3 eixos/rodagem dupla) – R$ 27 (dias úteis)/R$ 40,50 (finais de semana);

4 - Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (4 eixos/ rodagem dupla) – R$ 36 (dias úteis)/R$ 54,00 (finais de semana);

5 - Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (5 eixos/rodagem dupla) – R$ 45 (dias úteis)/R$ 67,50 (finais de semana);

6 - Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (6 eixos/rodagem dupla) – R$ 54 (dias úteis)/R$ 81,00 (finais de semana);

7 - Automóvel ou caminhonete com semirreboque (3 eixos/rodagem simples) – R$ 13,50 (dias úteis)/R$ 20,30 (finais de semana);

8 - Automóvel ou caminhonete com reboque (4 eixos/rodagem simples) – R$ 18 (dias úteis)/R$ 27 (finais de semana);

9 - Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (2 eixos/rodagem simples) – R$ 4,50 (dias úteis)/R$ 6,80 (finais de semana).

Segundo a presidente da Rota dos Coqueiros, Rafaela Araújo, os recursos obtidos com o reajuste tarifário são direcionados para operações de atendimento aos usuários e investimentos para conservação e melhorias na infraestrutura rodoviária.



"Sempre reafirmamos nosso compromisso de prestar serviços de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento e segurança viária das regiões", destaca Rafaela.



A empresa destaca que o valor do pedágio é destinado, ainda, para a manutenção do revestimento asfáltico, capinação, limpeza e manutenção de placas de sinalização, drenagens, sinalização horizontal e manutenção do paisagismo.



Também é direcionado para a modernização dos atendimentos, com a implantação de cabines de autoatendimento, e, a manutenção e atualização dos sistemas e câmeras, entre outros serviços.



A Rota dos Coqueiros também destaca melhorias que foram executadas, como na ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior e a substituição de toda iluminação da via por lâmpadas de LED.



"Essas ações contribuíram para alcançarmos uma nota média recorde de desempenho operacional de 9.27, atribuída pelo Poder Concedente e Verificador, em 2023. Eles avaliam os indicadores operacional, ambiental, financeiro e social da rodovia", afirmou a presidente da Rota dos Coqueiros.



A rodovia conta com o serviço de auxílio ao usuário, que possui recursos como guincho leve e ambulância de suporte básico disponíveis 24h, todos os dias da semana, para remoção de veículos, troca de pneus, auxílio mecânico, e atendimento pré-hospitalar.



O serviço pode ser acionado, a qualquer momento, pelo telefone de emergência: 0800.281.0281. Os usuários serão atendidos pela equipe do Centro de Controle Operacional, que monitora câmeras distribuídas pelas vias.

