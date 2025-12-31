Qua, 31 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 16 mil na semana, a 199 mil

O total de solicitações da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 214 mil para 215 mil

Reportar Erro
Nova IorqueNova Iorque - Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 16 mil na semana encerrada em 27 de dezembro, para 199 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quarta-feira (31). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 208 mil.

O total de solicitações da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 214 mil para 215 mil.

Na semana até 20 de dezembro, os pedidos continuados tiveram queda de 47 mil, para 1,866 milhão, ficando bem aquém do consenso da FactSet (1,935 milhão). Esse dado é divulgado com uma semana de atraso.
 

Leia também

• Apesar de força do emprego, taxas futuras terminam último pregão do ano de lado

• Arrecadação federal atinge R$ 226,7 bilhões e bate recorde com avanço do IOF e do emprego

• Geração Z prefere aula presencial e emprego com carteira assinada, mostra pesquisa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter