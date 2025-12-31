A- A+

Mundo Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 16 mil na semana, a 199 mil O total de solicitações da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 214 mil para 215 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 16 mil na semana encerrada em 27 de dezembro, para 199 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quarta-feira (31). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 208 mil.

O total de solicitações da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 214 mil para 215 mil.

Na semana até 20 de dezembro, os pedidos continuados tiveram queda de 47 mil, para 1,866 milhão, ficando bem aquém do consenso da FactSet (1,935 milhão). Esse dado é divulgado com uma semana de atraso.



