Pedro Guimarães se compara a Kevin Spacey e Johnny Depp: "Como sempre disse, sou inocente"

O ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, que renunciou ao cargo no ano passado após acusação de assédio sexual e moral contra funcionários, fez um post nesta quarta-feira nas redes sociais em que se compara com o ator americano Kevin Spacey — inocentado de acusações de abuso sexual pela Justiça do Reino Unido.

"Como sempre disse, sou inocente", escreveu Guimarães na sua conta no Instagram, ao publicar prints de matérias sobre o julgamento do artista.

Ele também se comparou ao músico Johnny Depp, que recebeu indenização da ex-mulher em processo de difamação contra ela. A atriz americana Amber Heard o acusava de abuso, mas acabou chegando a um acordo com o ex-marido para pagamento de danos morais.

"Eles também foram massacrados. Carreiras destruídas. E, ambos, demonstraram que as acusações eram inverídicas", escreveu Guimarães no post que questiona também se "o tempo volta atrás".





Guimarães afirma que é inocente e pergunta aos seus seguidores se as famílias e "em especial os filhos" vão poder poder "reverter o massacre a que foram submetidos".

Denúncias contra o ex-presidente

O caso veio à tona em meados do ano passado, quando o portal "Metrópoles" publicou depoimentos de vítimas de Guimarães. Ele assumira o comando da Caixa em 2019, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e se afastou no fim de junho por causa das denúncias de assédio sexual.

Em abril deste ano, a Caixa Econômica Federal informou que fez acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho (MPT) em relação às denúncias de assédio moral e sexual, envolvendo o ex-presidente da instituição. Para encerrar o processo, a instituição pagará multa no valor de R$ 10 milhões.

Na época, o banco afirmou que cobraria judicialmente o ressarcimento dos valores do ex-presidente. E que adotou medidas de governança para apurar denúncias e proteger denunciantes e empregados:

As denúncias também foram investigadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e encaminhadas à Justiça, que aceitou o processo, tornando Guimarães réu. O processo corre em sigilo.

