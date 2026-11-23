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Espanha Pedro Sánchez propõe imposto sobre fortunas superiores a 100 milhões "Embora tenhamos reduzido a desigualdade de renda a mínimos históricos, o 0,1% mais rico concentra mais de 10% da riqueza"

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, propôs nesta segunda-feira (23) um novo imposto para fortunas superiores a 100 milhões de euros (654 milhões de reais), a poucos dias das eleições gerais de domingo (22).

A iniciativa, que seria utilizada para financiar benefícios para o atendimento infantil, habitação e serviços públicos, foi anunciada no momento em que os socialistas tentam ressaltar suas diferenças em relação ao conservador Partido Popular (PP), que, segundo Sánchez, pretende reduzir os impostos dos mais ricos.

A maioria das pesquisas projeta a vitória do PP nas eleições de domingo (22), mas sem alcançar maioria absoluta no Parlamento, o que poderia transformar o partido de extrema direita Vox em um árbitro decisivo para determinar a formação do próximo governo na Espanha.

"Embora tenhamos reduzido a desigualdade de renda a mínimos históricos, o 0,1% mais rico concentra mais de 10% da riqueza. E seu peso não para de crescer desde 2010", afirmou Sánchez, primeiro-ministro desde 2018, na rede social X.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

"Propomos um imposto sobre as fortunas superiores a 100 milhões de euros para financiar, por exemplo, um benefício de assistência infantil, habitação e melhores serviços públicos", acrescentou.

Políticos de esquerda do Reino Unido, França, Países Baixos e outros países também apresentaram propostas de imposto sobre os mais ricos, em busca de uma resposta ao mal-estar da população com a desigualdade e para mobilizar suas bases eleitorais.

As organizações empresariais geralmente se opõem a este tipo de tributo, alertando que poderia levar para o exterior os empreendedores que geram emprego e crescimento.

A Espanha já tem um imposto sobre grandes fortunas, implementado em 2022, que é aplicado aos patrimônios líquidos superiores a três milhões de euros (19,6 milhões de reais).

O tributo foi concebido para complementar os impostos regionais sobre o patrimônio e garantir que as pessoas mais ricas contribuam independentemente da região em que moram.

O PP prometeu reduções fiscais para as rendas médias e baixas, para os trabalhadores jovens, além de incentivos fiscais para as empresas que investem em tecnologia e digitalização.

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