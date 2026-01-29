A- A+

BRASIL Pela primeira vez, gasto anual do governo com Previdência ultrapassa R$ 1 trilhão Dados de 2025, mostram despesa adicional de R$ 87 bilhões em relação a 2024. Rombo vai a R$ 317, 1 bi

A despesa do governo com a Previdência Social ultrapassou pela primeira vez a cifra de R$ 1 trilhão ao ano, em 2025. No ano passado, a receita líquida com benefícios previdenciários atingiu R$ 709,7 bilhões, enquanto o gasto alcançou R$ 1,026 trilhão. O resultado foi um rombo de R$ 317,1 bilhões, o que agrava ainda mais o déficit estrutural do regime de aposentadoria dos trabalhadores do setor privado.

Os dados constam do relatório das contas do governo central, que reúne Previdência Social, Tesouro Nacional e Banco Central, que será ser divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda.

Em relação a 2024, a despesa com benefícios subiu R$ 87 bilhões, quando o gasto foi de R$ 939 bilhões. A proposta orçamentária para este ano é de uma despesa de R$ 1,11 trilhão.

Segundo os especialistas, os dados consolidados da Previdência Social de 2025 indicam que a pressão dos gastos com benefícios sobre o Orçamento dificulta o cumprimento da meta fiscal para 2026, de superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), além de comprometer áreas prioritárias e investimentos públicos.





O rombo de R$ 317,1 bilhões em 2025, por exemplo, supera a previsão orçamentária do Ministério da Saúde, projetado em R$ 271,3 bilhões neste ano. Apesar da ampla Reforma da Previdência de 2019, a tendência é o desequilíbrio aumentar, diante do rápido processo de envelhecimento da população brasileira.

Fabio Graner: BC faz 'hedge' contra frustrações sobre ritmo de corte dos juros

Os dados não contemplam o resultado do regime de aposentadoria dos servidores públicos e dos militares das Forças Armadas.

Veja também