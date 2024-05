A- A+

fortuna Pela primeira vez, mundo tem 15 ricaços com fortuna que supera US$ 100 bilhões Clube dos bilionários com cifra de 12 dígitos, em dólares, ganha três novos integrantes este ano; veja quem

O clube dos mega bilionários do mundo agora tem 15 membros, com fortunas superiores a US$ 100 bilhões (cerca de mais de R$ 500 bilhões). É o maior número já alcançado na história, num momento de frenesi das empresas de tecnologia com a Inteligência Artificial (IA) generativa e de fortes vendas no mercado de luxo.

A riqueza combinada do dono dessas fortunas cresceu 13% só este ano, chegando a US$ 2,2 trilhões (R$ 11 trilhões), de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. O percentual supera o crescimento da inflação e do mercado de ações em geral.

Juntos, esses 15 que estão no topo do topo, detêm quase um quarto da riqueza das 500 pessoas mais ricas do mundo.

Embora esses quinze ricaços já tenham ultrapassado a marca de US$ 100 bilhões antes, esta é a primeira vez que todos eles possuem fortunas desse tamanho ao mesmo tempo.

Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da marca de cosméticos L’Oréal, Michael Dell, fundador da Dell, e o bilionário mexicano Carlos Slim, dono de um conglomerado de telecomunicações que no Brasil detém a Claro, foram os responsáveis pelo "clube dos 12 dígitos" chegar a inéditos 15 membros em 2024.

Françoise se tornou a primeira mulher a acumular uma fortuna de US$ 100 bilhões em dezembro de 2023, após as ações da empresa de cosméticos registrarem seu melhor ano desde 1998. Com 70 anos, ela ocupa o 14º lugar no índice de bilionários da Bloomberg, com um patrimônio líquido de US$ 101 bilhões (cerca de R$ 505 bilhões).

Dell, de 59 anos, também recentemente viu sua riqueza ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões, após a demanda por equipamentos relacionados à inteligência artificial elevar o preço das ações da Dell a níveis recordes. Ele agora ocupa o 11º lugar no índice de riqueza da Bloomberg, com uma fortuna de US$ 113 bilhões (cerca de R$ 550 bilhões).

O terceiro nome a ingressar no ranking pela primeira vez recentemente foi Slim, de 84 anos, que ocupa a 13ª posição com US$ 106 bilhões (cerca de R$ 530 bilhões).

Ele, que é a pessoa mais rica da América Latina, acrescentou cerca de US$ 28 bilhões ao seu patrimônio líquido em 2023, em meio a um boom do peso mexicano que ajudou a elevar o valor das ações das empresas em seu império empresarial, concentrado sobretudo em telecomunicações, mas que atua também em setores tão diversos como construção e varejo.

O ranking de bilionários da Bloomberg usa metodologia ligeiramente diferente da adotada pela Forbes. Veja, abaixo, o vaivém do ranking da Forbes até a lista deste ano (ou seja, com dados de 2023):

Também há nomes antigos voltando ao clube. Gautam Adani, de 61 anos, recentemente retornou ao grupo de elite após ter saído da lista em 2023, quando as ações das suas empresas tiveram fortes perdas.

Liderando o grupo está Bernard Arnault, fundador e CEO da LVMH (conglomerado de luxo dono da Louis Vuitton, da Dior e da marca de bebidas Moët & Chandon ), de 75 anos, com um patrimônio líquido de US$ 222 bilhões.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, de 60 anos, ocupa o segundo lugar com um patrimônio líquido de US$ 208 bilhões (cerca de R$ 1,05 trilhão), graças à sua participação na maior varejista online do mundo.

Elon Musk, CEO da Tesla, de 52 anos, tem um patrimônio líquido de US$ 187 bilhões (cerca de R$ 500 bilhões) e ocupa o terceiro lugar no índice. Sua riqueza, que diminuiu em mais de US$ 40 bilhões este ano, consiste principalmente de sua participação na montadora mais valiosa do mundo.

