A- A+

comércio Peña/Paraguai: Mercosul olha para outros acordos comerciais, como Emirados Árabes e China Declaração foi dada neste sábado (17) durante coletiva de imprensa após assinatura do acordo com a UE

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou que o Mercosul está "absolutamente" aberto para novos acordos. A declaração ocorreu hoje (17) em coletiva de imprensa logo após a cerimônia de assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Peña disse que os países fundadores do bloco e os que estão em processo de adesão demonstram uma enorme abertura para integração comercial e lembrou que há cerca de um ano foi firmado também um compromisso entre Mercosul e Singapura.

"Nosso trabalho de integração está apenas começando. Estamos avançando em um acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos. Estamos olhando com grande atenção para um acordo com o Japão e com a Coreia do Sul. Estamos olhando para os países da Ásia com grande intenção, além da China, que por si só é um parceiro estratégico para todos os países da América Latina e Mercosul", detalhou.

O presidente do Paraguai também mencionou que o bloco vê possibilidade de novos horizontes na Indonésia e no Vietnã e que está avançando em um acordo de complementação econômica com o Canadá.

"Não há nenhuma dúvida de que os países do Mercosul estão convencidos de que a integração econômica, a colaboração e o multilateralismo são o caminho. Entendemos que vivemos em um mundo turbulento, onde as certezas que tínhamos no passado já não existem. E isso nos obriga a ser ainda mais ambiciosos nos horizontes que queremos alcançar", afirmou.





Veja também