ACORDO Pendências de acordo Mercosul-UE foram submetidas aos líderes dos blocos, diz Itamaraty De acordo com secretário de Assuntos Econômicos, há expectativa de concluir as negociações até o final do ano

O secretário de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lyrio, disse nesta segunda-feira, 2, que as pendências do acordo entre Mercosul e União Europeia foram submetidas aos líderes dos dois blocos depois de mais uma rodada de negociações em Brasília.



Ele disse que há expectativa de concluir as negociações até o final do ano, como já havia afirmado publicamente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração foi dada em conversa com jornalistas para explicar a viagem do presidente para a Cúpula do Mercosul, no Uruguai. O evento será na quinta e na sexta-feira, 5 e 6, em Montevidéu.

"A rodada de negociações de novembro terminou na semana passada com avanços importantes e as questões pendentes foram submetidas aos líderes", disse Lyrio. "O próprio presidente Lula já fez referência de que tem a expectativa de que tenhamos a conclusão das negociações até o final do ano", disse ele.

O diplomata afirmou que entre o fim das negociações e assinatura há um caminho longo. "A assinatura é só depois da tradução. Isso não é o que está em jogo. Todo acordo que a EU negocia com seus parceiros, após a conclusão das negociações há um grande processo de tradução, são 23 línguas", declarou.

Os líderes do Mercosul também devem discutir termos de acordos de comércio com o Efta (bloco de países europeus que não estão na União Europeia) e com os Emirados Árabes. Nesses dois casos, a expectativa seria concluir as conversas no ano que vem.

A secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, Gisela Padovan, disse a jornalistas que o presidente Lula poderá ter reuniões bilaterais com os presidentes da Bolívia (Luis Arce) e do Panamá (José Raul Mulino) em sua visita ao Uruguai para a Cúpula do Mercosul.

